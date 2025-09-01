Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

Het Belgisch wielrennen moet weer afscheid nemen van een gekende naam. Walter Godefroot is overleden op 82-jarige leeftijd.

Verschillende Vlaamse media melden het overlijden van Walter Godefroot. De man die als bijnaam 'de Vlaamse Bulldog' kreeg, was een uiterst succesvol wielrenner in de jaren zestig en zeventig. Hij won Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix en twee keer de Ronde van Vlaanderen. In de Tour de France was hij goed voor tien ritzeges.

Na zijn eigen actieve loopbaan bleef hij betrokken in het wielrennen en schopte hij het tot manager van de grote Duitse wielerploeg Telekom. Onder meer Jan Ullrich stond onder zijn hoede. Godefroot leidde Ullrich naar Tourwinst in 1997, een jaar nadat Bjarne Riis voor diezelfde ploeg de Tour had gewonnen. Later bleek dat zij zich tijdens hun carrière bezondigd hadden aan dopinggebruik. 

Gezondheid Godefroot ging achteruit

Godefroot kon nooit tot grote bekentenissen verleid worden over het EPO-tijdperk uit het wielrennen. Hij was dus niet onbesproken, maar heeft wel bepaalde verdiensten als wielrenner en als ploegmanager. Op privévlak was hem zeker betere tijden gewenst dan hij de laatste jaren heeft beleefd. Zijn gezondheid ging immers sterk achteruit.

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat hij leed aan de ziekte van Parkinson. Hierdoor kwam Godefroot de laatste jaren ook veel minder nog in het nieuws. Na vele jaren in het middelpunt van de wielerwereld leefde hij meer in de schaduw. Dat was ongetwijfeld ook nodig om zo goed mogelijk met zijn ziekte door het leven te kunnen gaan.

Opnieuw overlijden van Belgische ex-renner

Godefroot is uiteindelijk dus tegen die ziekte blijven strijden tot 82-jarige leeftijd. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. Het overlijden van Godefroot komt niet zo lang nadat de wielerwereld eerder dit jaar afscheid nam van Ludo Dierckxsens. 

Walter Godefroot

