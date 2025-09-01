Boonen was geen fan: Lefevere onthult dat toekomstig Wolfpack-ploegleider door iedereen een klootzaak gevonden werd

Patrick Lefevere herinnert zich nog goed dat zelfs Tom Boonen vroeger geen fan was van een toekomstig ploegleider van Soudal Quick-Step. Het gaat dan over Niki Terpstra.

De ex-renner wordt vanaf volgend jaar één van de nieuwe gezichten in de ploegleiderswagen bij Soudal Quick-Step. Lefevere heeft het in Derailleur, de podcast van Pickx Sports, over zijn terugkeer van zijn noorderbuur naar de ploeg. "Niki Terpstra is een stichtend voorbeeld van de Wolfpack: een brutale Nederlander, maar wel met het hart op de juiste plaats."

Onlangs maakte Lefevere ook een anekdote bekend over de Terpstra-jaren bij de ploeg. Terpstra had zijn collega's vie het oortje letterlijk uitgescholden voor klootzakken. Na het nemen van de douche was Terpstra dan ook wel de eerste om zich te verontschuldigen en om toe te geven dat hij hier toch wel eventjes te ver was gegaan.



Boonen zag Terpstra niet graag komen

Het is ook maar best dat die excuses er kwamen, gezien de man die aan het hoofd van de ploeg stond. "Ik hou niet zo van schelden, maar het hielp wel", aldus Lefevere. Hij herinnert zich nog goed welk slecht imago Terpstra destijds had. "Iedereen vond hem een klootzak toen hij bij ons kwam. Zelfs Boonen zei: "Die komt toch niet bij ons?!""

Terpstra kwam effectief wel naar de ploeg en het werd een groot succes. "Een keer hij in de ploeg zit, ga je van hem houden, omdat hij een ploegman is. Hij rijdt dan ook met het mes tussen de tanden, voor, met en door de ploeg. Als je hem leert kennen, besef je dat hij een prachtige kerel is", is Lefevere alleen maar lovend over Terpstra.

Goede band tussen Lefevere en Terpstra

De goede band tussen de twee is geen geheim. Lefevere was er zelfs bij toen Terpstra op de piste een punt zette achter zijn actieve loopbaan als wielrenner. Vanaf 2026 volgt zeg maar een nieuwe carrière als ploegleider bij Soudal Quick-Step.