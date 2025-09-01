Heeft WK-droom en Olympische droom verstrekkende gevolgen voor wegcarrière Mathieu van der Poel?

Mathieu van der Poel werd afgelopen weekend knap zesde in Les Gets tijdens de mountainbike-race aldaar. Hij moest van heel ver vertrekken en maakte er een echte inhaalrace van. Rest de vraag: wat moet dat richting de toekomst geven?

Mathieu van der Poel is na een slopend wegseizoen een paar weken op de mountainbike te vinden. En daarna is er alweer een winter in de cross - het gaat hard voor de toprenners.

Mathieu van der Poel wil er staan op WK mountainbike

De Nederlander had wel opnieuw de pech dat hij achteraan moest starten in Les Gets, maar uiteindelijk eindigde hij nog zesde door heel wat mensen in te halen.



Een goed resultaat al bij al, al was Van der Poel zelf vrij kritisch over zijn koers. En ondertussen heeft hij ook door dat als hij op het WK wil knallen, de start heel belangrijk zal zijn.

Olympische droom in Los Angeles?

Op termijn is het misschien zelfs beter dat hij eens alles op het mountainbiken zet. Dat lijkt de voornaamste manier om eens een wereldtitel te pakken.

"Ik had graag vooraan gestaan op dit WK, maar dat betekent dat ik een heel seizoen moet gaan mountainbiken", zei hij tegen de NOS. "Misschien komt dat er ooit nog wel eens van." Misschien is 2027-2028 hét moment, om op die manier ook de Olympische Spelen vanop de eerste rij te kunnen meemaken?