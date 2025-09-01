José De Cauwer spaart de kritiek niet: "Los zand"

We zijn negen ritten ver in de Vuelta a Espana. Tijd voor de eerste rustdag, zoals wel vaker op maandagen in grote rondes. En dus ook tijd om terug te blikken op wat er allemaal al gebeurde.

Jonas Vingegaard zette op zondag de puntjes al eens stevig op de i, al is voorlopig Torstein Traeen nog steeds de leider van dienst. Almeida is dan weer de dichtste volger bij de Deen Vingegaard.

Visma - Lease a Bike heeft een duidelijk plan

Bij Visma - Lease a Bike staat alles in het teken van de Deen en van winnen in Madrid. Bij UAE Team Emirates werd vooraf geschermd met verschillende namen (Almeida, Ayuso, in mindere mate Vine en Soler).



"Visma-Lease a Bike is duidelijk de meest controlerende ploeg hier aanwezig en Vingegaard is dan ook nog eens de beste renner. Alles staat in het teken van winnen in Madrid. Hoe moeten we dat doen? Samen blijven, samen werken", aldus José De Cauwer in een analyse voor Sporza.

Los zand bij UAE Team Emirates volgens José De Cauwer

"Als je dan de ploeg van UAE Team Emirates ziet ... Ik ga niet zeggen dat het los zand is, maar ze zijn daar niet. De ene en de andere wint een rit met zware inspanningen en laat dan lopen. Je kan niet spreken van een collectief bij UAE voorlopig, misschien gaat het nog gebeuren."

"Voor mij gedraagt João Almeida zich niet als een kopman. Je moet altijd in de buurt van Vingegaard zijn. Als je dan niet kan volgen: geen probleem. Maar als je daar niet bij bent, dan ben je Almeida."