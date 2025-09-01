Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft nog eens een relatief goede mountainbikewedstrijd achter de rug. In de marge hiervan legt hij de kritiek op zijn ambassadeurschap voor FLYINGGROUP naast zich neer.

Van der Poel is zondag op een zesde plek geëindigd op een Wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Nederlandse Les Gets. Van der Poel kan daar behoorlijk tevreden over zijn, ook al vond hij dat hij achteraf gezien wat meer risico had moeten nemen. Via zijn Instagram Stories blikt hij via enkele beelden terug op zijn deelname in Les Gets. 

Wil u zichzelf graag oppeppen met stevige beats, zoals wielrenners dat bijvoorbeeld wel eens doen in aanloop naar een tijdrit? Dan bedient Mathieu van der Poel u graag op u wenken. Hij deelt één van de foto's van zichzelf in Les Gets op de tonen van Like This, een nummer van DJ Nicolas Julian in samenwerking met artiesten Storm en Aenjay.

Van der Poel in Les Gets

Van der Poel is duidelijk wel een fan van dit dance/elektro nummer dat eerder dit jaar is uitgebracht. Samen met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck deelt hij ook een compilatie van beelden uit Les Gets. Hier hoort ook wel wat geluid bij, al is het toch al iets minder stevig dan de beats uit die eerste post van Van der Poel. Kies dus gerust wat u het liefst heeft.

Opmerkelijk: tussendoor heeft Van der Poel ook een afbeelding gedeeld van FLYINGGROUP, de privéluchtvaartmaatschappij waar hij ambassadeur van is, zonder muziek erbij. Toen het nieuws over zijn ambassadeurschap bekendraakte, kwam daar vanwege ecologische redenen veel kritiek op. Van der Poel legde toen zelf uit waarom hij op hen beroep doet.

Van der Poel blijft achter keuze staan

Van der Poel uitte respect voor alle meningen, maar verklaarde dat het voor hem heel belangrijk is om in alle rust te kunnen reizen. Door die afbeelding van FLYINGGROUP te delen, lijkt Van der Poel aan te geven nog altijd voor de volle honderd procent achter die keuze te staan. 

