Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Het is altijd weer uitkijken naar een nieuwe update van Wout van Aert. Hij is nog altijd technisch aangelegd, moest u daar aan twijfelen.

Af en toe plaatst Wout van Aert een weekoverzicht op zijn Instagrampagina. Eerder vandaag was het weer de tijd hiervoor. "Week 35", schrijft Van Aert op Instagram, met een fotoreeks hierbij. Via deze foto's laat hij verschillende facetten van zichzelf zien. Zo heeft hij duidelijk een bezoek gebracht aan een natuurdomein met dieren.

Uiteraard heeft Van Aert ook de tijd gemaakt om de trainen. Slechts een drietal eendagskoersen staan nog op zijn programma en onlangs zegde hij zelf nog af voor de Bretagne Classic. Dat wil niet zeggen dat de riem er al af gaat. Van Aert kennende zal hij zich zeker en vast professioneel blijven inzetten tot de laatste dag van dit seizoen.

Van Aert zonder handen aan het stuur

Van Aert heeft ook een filmpje online geplaatst dat hij duidelijk zelf genomen heeft terwijl hij de pedalen ronddraaide op de fiets. Op basis van het beeld kunnen we concluderen dat Van Aert aan het fietsen was zonder handen aan het stuur. Dat deed hij op een rustige weg, omringd door velden, maar het ging echt wel ferm vooruit.

Voor profwielrenners mag het dan wel geen probleem zijn om te fietsen zonder handen aan het stuur, maar aan zo'n snelheid is het toch niet te onderschatten. U hoeft het zeker zelf niet te proberen. De fotoreeks afsluiten doet Van Aert met een afbeelding van Jan Bakelants, die in fietstenue de tijd neemt om op een bank een drankje te nuttigen.

Van Aert op pad met Bakelants

Het is geen geheim dat Wout van Aert en Jan Bakelants goede vrienden zijn en geregeld samen op pad gaan om een fietstocht af te werken. Dat is duidelijk vrij recent nog eens gebeurd. Daarnaast is Bakelants ook analist: het is dus nu al uitkijken naar zijn visie op de prestaties van Van Aert in de Canadese koersen die eraan komen.