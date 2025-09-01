Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is altijd weer uitkijken naar een nieuwe update van Wout van Aert. Hij is nog altijd technisch aangelegd, moest u daar aan twijfelen.

Af en toe plaatst Wout van Aert een weekoverzicht op zijn Instagrampagina. Eerder vandaag was het weer de tijd hiervoor. "Week 35", schrijft Van Aert op Instagram, met een fotoreeks hierbij. Via deze foto's laat hij verschillende facetten van zichzelf zien. Zo heeft hij duidelijk een bezoek gebracht aan een natuurdomein met dieren.

Uiteraard heeft Van Aert ook de tijd gemaakt om de trainen. Slechts een drietal eendagskoersen staan nog op zijn programma en onlangs zegde hij zelf nog af voor de Bretagne Classic. Dat wil niet zeggen dat de riem er al af gaat. Van Aert kennende zal hij zich zeker en vast professioneel blijven inzetten tot de laatste dag van dit seizoen.

Van Aert zonder handen aan het stuur

Van Aert heeft ook een filmpje online geplaatst dat hij duidelijk zelf genomen heeft terwijl hij de pedalen ronddraaide op de fiets. Op basis van het beeld kunnen we concluderen dat Van Aert aan het fietsen was zonder handen aan het stuur. Dat deed hij op een rustige weg, omringd door velden, maar het ging echt wel ferm vooruit. 

Voor profwielrenners mag het dan wel geen probleem zijn om te fietsen zonder handen aan het stuur, maar aan zo'n snelheid is het toch niet te onderschatten. U hoeft het zeker zelf niet te proberen. De fotoreeks afsluiten doet Van Aert met een afbeelding van Jan Bakelants, die in fietstenue de tijd neemt om op een bank een drankje te nuttigen.

Van Aert op pad met Bakelants

Het is geen geheim dat Wout van Aert en Jan Bakelants goede vrienden zijn en geregeld samen op pad gaan om een fietstocht af te werken. Dat is duidelijk vrij recent nog eens gebeurd. Daarnaast is Bakelants ook analist: het is dus nu al uitkijken naar zijn visie op de prestaties van Van Aert in de Canadese koersen die eraan komen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Jan Bakelants

Meer nieuws

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

19:00
Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

18:00
Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

17:00
Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

16:16
José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

16:00
Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

15:00
Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

14:00
Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

13:30
Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

13:00
Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

12:30
Heeft WK-droom en Olympische droom verstrekkende gevolgen voor wegcarrière Mathieu van der Poel?

Heeft WK-droom en Olympische droom verstrekkende gevolgen voor wegcarrière Mathieu van der Poel?

12:00
Quinten Hermans legt uit: "Geen Vuelta door transfer"

Quinten Hermans legt uit: "Geen Vuelta door transfer"

11:00
José De Cauwer fileert de eerste week van de Belgen in Spanje en heeft puntje van kritiek voor Philipsen

José De Cauwer fileert de eerste week van de Belgen in Spanje en heeft puntje van kritiek voor Philipsen

10:00
Remco Evenepoel is terug en dit is het eerste doel

Remco Evenepoel is terug en dit is het eerste doel

09:00
Veel lof voor Belgische renner: "Gewoon een van de beste"

Veel lof voor Belgische renner: "Gewoon een van de beste"

08:30
Belg reageert na dubbel goud: "Als niemand mijn prestaties waardeert, moet ik mezelf maar waarderen"

Belg reageert na dubbel goud: "Als niemand mijn prestaties waardeert, moet ik mezelf maar waarderen"

08:00
José De Cauwer spaart de kritiek niet: "Los zand"

José De Cauwer spaart de kritiek niet: "Los zand"

07:30
Boonen was geen fan: Lefevere onthult dat toekomstig Wolfpack-ploegleider door iedereen een klootzaak gevonden werd

Boonen was geen fan: Lefevere onthult dat toekomstig Wolfpack-ploegleider door iedereen een klootzaak gevonden werd

07:00
Terecht of niet? Almeida sneert naar Pidcock en eigen team, Visma klopt zich op de borst: "Toon eens ballen, zei hij me"

Terecht of niet? Almeida sneert naar Pidcock en eigen team, Visma klopt zich op de borst: "Toon eens ballen, zei hij me"

21:30
Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"

Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"

20:30
Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

31/08
Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

31/08
Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

31/08
Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

31/08
Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

31/08
Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

31/08
De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

31/08
De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

31/08
Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

31/08
Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

31/08
Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

31/08
Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

31/08
Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

31/08
Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

31/08
Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

31/08
Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

31/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Patrick Lefevere Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Joao Almeida Jose De Cauwer Remco Evenepoel Arnaud De Lie Wout Van Aert Juan Ayuso Thibau Nys Serge Pauwels Jarno Widar Bert De Backer Elia Viviani Tadej Pogacar Olav Kooij Jan Bakelants Tom Boonen Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved