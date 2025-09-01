Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

Het hing al even in de lucht. Na Evenepoel en Soudal Quick-Step gaan nu ook UAE Team Emirates-XRG en Juan Ayuso uit elkaar. Opnieuw een toprenner dus die een akkoord vindt om zijn contract te ontbinden.

UAE Team Emirates-XRG heeft dit akkoord zelf op zijn website aangekondigd dat de lopende verbintenis tot 2028 reeds aan het einde van 2026 ten einde zal komen. "Juan is een gewaardeerd talent geweest en we zijn dankbaar voor wat we samen hebben uitgebouwd", zegt CEO Mauro Gianetti. "Deze beslissing is genomen in het belang van beide partijen."

Juan Ayuso werd midden 2021 naar UAE gehaald en de Spanjaard had de reputatie van het volgende grote rondetalent te zijn. Hij leek de ideale man om op lange termijn de fakkel over te nemen van Tadej Pogacar. De Sloveen lijkt echter nog heel wat goede jaren in de benen te hebben en Ayuso kon zo slechts één keer mee naar de Tour.



Ayuso lijkt niet de ideale ploegmaat

Bovendien heeft Ayuso inmiddels het imago opgebouwd niet de beste ploegmaat te zijn. Ook in de Vuelta krijgt hij kritiek omdat hij onvoldoende João Almeida zou helpen. Ayuso lijkt dus veel meer geschikt voor een rol van kopman. Om zo'n rol het hele jaar door op zich te kunnen nemen, dringt een overstap naar een andere ploeg zich op.

"Ik wil de ploeg bedanken voor de steun en de kansen die ze mij de laatste jaren gegeven heeft. Ik weet dat wat ik hier geleerd heb altijd deel van mijn professionele achtergrond zal zijn. Ik heb nu het gevoel dat het tijd is om een andere weg in te slaan. Ik wens UAE Team Emirates-XRG het beste voor de toekomst", verklaart Juan Ayuso

Ayuso op weg naar een andere ploeg

Aangezien Ayuso en UAE een akkoord bereikt hebben om eind dit jaar in onderling overleg uit elkaar te gaan, betekent dit wellicht ook dat de renner dicht bij een overeenkomst met een andere ploeg staat. Daarover volgt in de toekomst ongetwijfeld nog meer nieuws.