Remco Evenepoel is terug en dit is het eerste doel

Waar Remco Evenepoel aan de start staat, is hij een grote favoriet om te winnen - of Tadej Pogacar zou in dezelfde koers aanwezig moeten zijn. Het zal niet anders zijn deze week bij de rentree van de man uit Schepdaal.

In de Tour of Britain (2 tot 7 september) rijdt Remco Evenepoel een van zijn laatste koersen voor Soudal Quick-Step. Volgend seizoen komt hij uit voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Met de Ronde van Lombardije, het WK in Rwanda (wegrit én tijdrit) en het EK (wegrit én tijdrit) volgt er nog een zwaar programma voor Remco Evenepoel.



En dus is het nog maar de vraag hoe diep hij in Engeland - of vooral in Wales, gezien het afscheid van Geraint Thomas - zal gaan of willen gaan. Al blijft hij natuurlijk altijd een van de favorieten.

Dagzege belangrijker dan eindzege voor het team

Toch willen ze bij zijn team niet te hoog van de toren blazen en schermen ze bij Soudal Quick-Step ook met een aantal andere kopmannen. "We zullen zien waar Remco op dit moment staat nu hij weer gaat koersen, maar voor het algemene klassement hebben we ook Ilan, die daar iets kan bereiken.",

"Ethan en Luke zijn twee andere renners die gemotiveerd zijn en die mee kunnen doen voor mooie resultaten. Onze belangrijkste focus voor deze week is een etappezege. Afhankelijk van hoe het loopt, zullen we dan bekijken of we ook kunnen strijden voor het algemene klassement. Het deelnemersveld is erg sterk, maar we zijn gemotiveerd om onze stempel op de wedstrijd te drukken", aldus sportdirecteur Klaas Lodewyck.