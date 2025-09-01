Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft
Foto: © photonews

Hoe zou Roxanne Bertels de mountainbikewedstrijd van Mathieu van der Poel beleefd hebben? Als u zich dat afvraagt, dan krijgt u hier zodadelijk een antwoord op.

Roxanne heeft dit en nog veel meer immers gedeeld met de wereld. Via haar Instagram Stories laat ze de buitenwereld weten hoe haar zondag is geweest. "Een gezonde zondag", schreef ze bij een foto van zichzelf in sportoutfit. Het is geen geheim dat Roxanne Bertels er absoluut een punt van maakt om zelf op en top fit te blijven. 

Haar looptocht bracht haar langs een bos met een zanderige weg in het midden. De inwendige geest moet natuurlijk ook versterkt worden. Eén van de foto's toont aan dat Roxanne ook halt heeft gehouden bij een bakkerij. Ze had immers wel zin in bolussen, zoet gesuikerde broodjes die afkomstig zijn van de Nederlandse provincie Zeeland.

Lees ook... Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

Roxanne kijkt naar wedstrijd Van der Poel op tv

Die konden in de bakkerij in kwestie aangekocht worden voor een bedrag van 1,85 euro per stuk. Het is alvast te hopen dat het Roxanne gesmaakt heeft. Daarna is ze immers naar huis teruggekeerd om ... te kijken naar de mountainbikewedstrijd van haar vriend Mathieu van der Poel. Dat heeft ze in aanwezigheid van haar hond. gedaan.

Het is geen geheim dat haar hond Lola heel belangrijk is voor Roxanne. Ze heeft dus voor de buis naar Mathieu van der Poel gekeken, zoals wel meer wielerliefhebbers dat gedaan zullen hebben. Ze wist ook een foto te nemen op het moment dat Mathieu juist prominent in beeld kwam. Hij is zondag als zesde over de meet gekomen.

Een dag in het leven van Roxanne Bertels

Roxanne Bertels heeft ook 's avonds nog een foto genomen om de dag goed af te sluiten. Je zou kunnen stellen dat de laatste dag van het weekend zo afgesloten werd op dezelfde manier als die begon. Zo krijgt u een mooie inkijk in een dag in het leven van Roxanne. 

