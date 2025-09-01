Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

Er valt transfernieuws te rapen met betrekking tot Belgische ploegen. Soudal Quick-Step is klaar met het huiswerk voor 2026 na het vastleggen van Filippo Zana. Brent Van Moer trekt van Lotto naar Q36.5.

"Ik zie mijn overstap naar Soudal Quick-Step als een nieuwe en mooie uitdaging", zegt Filippo Zana op de site van de Wolfpack. "Het is een ploeg met een ongelooflijke geschiedenis. Het motiveert me om er de volgende twee jaar deel van uit te maken." Zo verklapt de voormalige Italiaanse kampioen meteen de duur van zijn contract.

"Ik hoop om te kunnen groeien en om mooie overwinningen te behalen, maar ik wil ook samenwerken met mijn ploegmaats om onze doelen te bereiken. Zo kunnen we tonen dat dit één van de beste ploegen ter wereld is", verkondigt de man die in 2023 nog een rit won in de Giro. De kern van Soudal Quick-Step voor 2026 is nu helemaal af. Zana komt over van Jayco AlUla.

Overstap Van Moer nu officieel

Q36.5 heeft op zijn website dan weer de overstap van Brent Van Moer aangekondigd. Die was eigenlijk al lange tijd bekend maar kon nu pas geofficialiseerd worden. Van Moer zal Lotto dus na zes en een half jaar verlaten aan het eind van 2025 en wordt één van de ploegmaats van Quinten Hermans en Tom Pidcock. Ook Van Moer tekende voor twee jaar.

Q36.5 troefde andere ploegen af die geïnteresseerd waren in Van Moer. "Ze waren op zoek naar iemand voor een vrije rol in de klassiekers. Ze toonden vertrouwen in mijn capaciteiten en geloven dat ik weer kan winnen. Ik ga niet zeggen dat ik de Ronde van Vlaanderen ga winnen, maar realistisch gezien liggen kleinere klassiekers als de GP de Denain, Nokere Koerse en de Ronde van Limburg mij wel."

Advies van Frison en gesprek met Bogaerts

Van Moer wil weer die sterke aanvaller van weleer worden, zoals we die een paar jaar geleden kenden. "Frederik Frison zei me dat de ploeg goed bij mij zou passen. Die indruk werd bevestigd in gesprekken met Kurt Bogaerts en Doug Ryder."