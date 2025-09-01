Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

Het lag al enkele maanden in de pijplijn, maar nu is het definitief. Tiesj Benoot kent zijn nieuwe ploeg voor 2026, 2027 en 2028. Visma-Lease a Bike ziet eind dit jaar de Belg (en Olav Kooij) vertrekken naar Decathlon-AG2R.

Tiesj Benoot heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Decathlon-AG2R, al zal dat team de volgende jaren Decathlon CMA CGM gaan heten.

"Ik ben erg blij dat ik in 2026 bij Decathlon CMA CGM aan de slag ga. Het is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, binnen een ambitieus team waar ik me verder kan ontwikkelen", aldus Tiesj Benoot in een eerste reactie op de webstek van de ploeg.

"De ambitie van het project en het vertrouwen dat in mij gesteld wordt, motiveren me enorm om geweldige resultaten te behalen en een belangrijke rol te spelen in de klassiekers en in dienst van het team."

Iedereen zeer blij met de komst van Tiesj Benoot

Ook sterke man Sébastien Joly is opgetogen: "De komst van Tiesj Benoot past perfect in het plan van het team. Hij is een zeer ervaren renner met een groot fysiek potentieel."

"Hij zal ons veel brengen, zowel tijdens de klassiekers, in een beschermde leidersrol, als tijdens etappekoersen, waar hij een zeer belangrijke teamgenoot kan zijn. We zijn verheugd dat een renner van dit kaliber zich bij ons aansluit. We kijken ernaar uit hem te verwelkomen en met hem aan de slag te gaan."