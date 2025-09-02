📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

Foto: © photonews

Een opmerkelijke oproep op sociale media trekt de aandacht in de wielerwereld: de echtgenote van een profrenner neemt het initiatief om haar man aan een nieuw contract te helpen.

Binnen het team van Uno-X Mobility heeft zich een opvallende situatie voorgedaan. Magnus Kulset, die tevens de zoon is van de CEO van het team, moet ondanks zijn familiale banden op zoek naar een nieuwe ploeg.

De beslissing om hem geen contractverlenging aan te bieden, is volgens de berichtgeving genomen op basis van sportieve gronden. Dit onderstreept de professionele aanpak van het team, waarbij familiale relaties geen doorslaggevende rol spelen in contractbeslissingen.

Initiatief via sociale media

Wat deze zaak bijzonder maakt, is de manier waarop de zoektocht naar een nieuwe ploeg wordt aangepakt. De echtgenote van de renner,Charlotte Broughton Kulset, heeft via het platform X (voorheen Twitter) een oproep gedaan aan de wielergemeenschap.

In haar bericht schrijft ze het volgende. “Mijn man is op zoek naar een ploeg. Hij is de zoon van de CEO van Uno-X Mobility, maar moet toch vertrekken.” Deze directe en persoonlijke benadering is ongebruikelijk in de professionele wielersport, waar onderhandelingen doorgaans achter gesloten deuren plaatsvinden.

Reacties uit de wielerwereld

De oproep heeft geleid tot uiteenlopende reacties. Sommigen prijzen de transparantie en het initiatief, terwijl anderen zich afvragen of dit de juiste manier is om een nieuw contract te bemachtigen.

De situatie werpt een licht op de uitdagingen waarmee renners worden geconfronteerd wanneer hun contract afloopt, en hoe persoonlijke netwerken en publieke zichtbaarheid een rol kunnen spelen in hun carrière.

