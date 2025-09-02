15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

Met zijn vijftiende ritzege in een grote ronde bevestigt Jasper Philipsen zijn status als een van de meest succesvolle Belgische sprinters ooit. Zijn prestaties plaatsen hem in een select gezelschap van wielerlegendes.

Jasper Philipsen heeft met tien ritoverwinningen in de Tour de France en vijf in de Vuelta a España een totaal van vijftien etappezeges verzameld in grote rondes. Daarmee behoort hij tot de absolute top van het huidige peloton.

Op 27-jarige leeftijd is hij de meest succesvolle actieve Belgische ritwinnaar in deze wedstrijden. Zijn prestaties overstijgen die van bekende landgenoten uit recente generaties, zoals Tom Steels (11) Philippe Gilbert (11), Tom Boonen (8) en Eric Vanderaerden (8).

Vergelijking met historische Belgische iconen

Op de alltime ranglijst van Belgische ritwinnaars in grote rondes moet Philipsen slechts zes namen voor zich dulden: Eddy Merckx (65), Rik Van Looy (39), Freddy Maertens (35), Rik Van Steenbergen (25), Roger De Vlaeminck (24) en Patrick Sercu (19).

Deze renners boekten hun laatste successen echter wel meer dan vier decennia geleden, een totaal ander tijdperk in het wielrennen. Philipsens plaats in dit rijtje onderstreept de historische waarde van zijn prestaties.

Internationaal

Ondanks de statistische mijlpaal lijkt Philipsen zelf weinig bezig met het getal. Direct na zijn overwinning in Zaragoza reageerde hij verrast op zijn aantal, al was dat wel een beetje gespeeld. Een dag later erkende hij wel dat zijn palmares begint op te vallen.

Hoewel Pogacar met dertig ritoverwinningen dubbel zoveel successen telt, en Roglic met 22 ook boven Philipsen staat, is er geen andere sprinter in het huidige peloton die de cijfers van Philipsen evenaart.