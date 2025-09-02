Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Tijdens de bekendmaking van de Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda werd duidelijk dat titelverdedigster Lotte Kopecky niet zal deelnemen. Bondscoach Ludwig Willems gaf toelichting bij deze opvallende beslissing.

De afwezigheid van Lotte Kopecky in de Belgische selectie voor het WK in Kigali kwam voor velen als een verrassing. Volgens bondscoach Ludwig Willems heeft Kopecky zelf besloten om niet deel te nemen, omdat ze niet overtuigd was dat ze er “100 procent klaar voor zou zijn”, zo vertelt hij bij Sporza. De beslissing werd genomen na twijfels die al tijdens de Giro ontstonden en zich in de Tour verder manifesteerden.

Willems benadrukte dat Kopecky tijd nodig heeft om tot rust te komen en zich te herbronnen. “We moeten Lotte veel tijd gunnen om te herbronnen, tot rust te komen en alles op een rijtje te zetten,” verklaarde hij. Hij toonde begrip voor haar keuze en gaf aan dat er geen druk werd uitgeoefend om toch deel te nemen. “Daarvoor heb ik te veel respect voor wat ze heeft gepresteerd,” voegde hij toe.



Impact op de selectie en verwachtingen

De elite damesploeg voor het WK bestaat uit Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke. Volgens Willems was dit vijftal niet op de hoogte van Kopecky’s beslissing op het moment van de selectie. “Het nieuws zal ook in die groep inslaan als een bom,” gaf hij aan.

Hoewel de medaillekansen zonder Kopecky kleiner zijn, blijft de bondscoach positief over de inzet van de geselecteerde rensters. “Er staan vijf eergierige rensters aan de start die voor het allerhoogste zullen gaan,” aldus Willems. Hij rekent op een sterke prestatie, ondanks het gemis van een kopvrouw met bewezen internationale successen.

De bondscoach vernam Kopecky’s beslissing pas eind augustus, tijdens de Tour de l’Avenir. De timing van de bekendmaking zorgde voor beperkte voorbereiding op het nieuws binnen de ploeg.