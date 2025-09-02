Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

De Belgische selectie voor het WK wielrennen werd samengesteld onder bijzondere omstandigheden. Bondscoach Serge Pauwels licht zijn beslissingen toe en schetst de rol van Remco Evenepoel als centrale figuur.

De samenstelling van de Belgische WK-ploeg werd bemoeilijkt door meerdere afzeggingen van potentiële kernrenners. Onder andere Wout van Aert, Tim Wellens, Thibau Nys, Maxim Van Gils en Laurens De Plus gaven om uiteenlopende redenen forfait. Volgens Pauwels zorgde dit voor een verschuiving in de selectiecriteria. “Die afzeggingen maakten het makkelijker om te zeggen dat we met één kopman gaan,” verklaart hij aan Het Laatste Nieuws.

Complementair

Door het wegvallen van deze namen kon Pauwels zich richten op een meer gestroomlijnde ploegstructuur. De focus kwam te liggen op renners die complementair zijn aan de gekozen leider en die zich kunnen schikken in een ondersteunende rol. De bondscoach benadrukte dat de uiteindelijke selectie het resultaat is van een zorgvuldige afweging van vorm, parcoursgeschiktheid en betrouwbaarheid.



Meurisse boven Vervaeke: een tactische beslissing

Een van de meest besproken keuzes was die tussen Louis Vervaeke en Xandro Meurisse. Pauwels gaf aan dat dit tot de moeilijkste beslissingen behoorde. “Vervaeke had op dit parcours en met zijn vorm ook een plek in de selectie kunnen hebben,” stelde hij. Toch viel de keuze op Meurisse, die volgens de bondscoach een stabiele factor is binnen het team. “Hij is betrouwbaar. Hij zal zijn taken uitvoeren, maar ik verwacht hem er ook in de finale bij.”

Evenepoel als centrale figuur

Remco Evenepoel werd door Pauwels aangeduid als enige kopman. De renner is aan zijn laatste weken bij Soudal Quick-Step bezig en is vanmorgen van start gegaan in de Tour of Britain.

Pauwels bevestigde dat Evenepoel zowel fysiek als mentaal klaar is voor het WK. “Hij is heel gedreven en heeft de Tour een plaats gegeven,” klonk het. De trainingssignalen zijn volgens de bondscoach positief en het zelfvertrouwen van de renner is groot. “Als hij vol vertrouwen spreekt, dan is hij meestal ook erg goed,” besloot de bondscoach.