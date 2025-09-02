Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

De mentale belasting in het profpeloton is de laatste jaren sterk toegenomen. Wieleranalist Thijs Zonneveld bespreekt in de podcast In de Waaier hoe renners hiermee omgaan en wat anderen kunnen leren van Mathieu van der Poel.

Volgens Zonneveld is de psychologische belasting voor profrenners vandaag de dag aanzienlijk zwaarder dan in het verleden. Renners worden niet alleen fysiek uitgedaagd, maar ook mentaal geconfronteerd met een intensief seizoen, constante prestatiedruk en publieke verwachtingen.

Passie

Als illustratie noemt hij Arnaud De Lie, die ondanks recente successen aangaf dat hij in het voorjaar ongelukkig was en zijn passie voor de sport moest herontdekken. Zonneveld merkt op dat steeds meer renners vroeg in het seizoen aangeven uitgeput te zijn.

Namen als Pogacar, Van Aert en Tiberi worden genoemd als voorbeelden van renners die al in augustus verlangen naar het einde van het wielerjaar. Deze vermoeidheid is volgens hem grotendeels mentaal van aard en vormt een groeiende uitdaging voor ploegen en begeleiders.

Voorbeeld

Mathieu van der Poel wordt door Zonneveld aangehaald als een renner die de balans tussen inspanning en ontspanning goed weet te bewaren. Zijn keuze om af en toe te mountainbiken biedt hem niet alleen fysieke afwisseling, maar ook mentale verfrissing.

Volgens Zonneveld draagt deze aanpak bij aan zowel de verlenging als de verbetering van zijn carrière. Zelfs een keertje gaan skiën, iets wat voor andere renners uit den boze is, doet de Nederlander blijkbaar heel veel deugd.

“De renners die het het langst volhouden hebben heel goed oog voor die ontspanning, zoals Van der Poel. Dat hij nu gaat mountainbiken werkt enorm carrière verlengend en carrière verbeterend. Iets anders doen wat je leuk vindt. Een andere uitdaging, andere omgeving en andere renners om je heen”, vertelt Zonneveld.

Hij pleit voor een bewuste omgang met deze druk, waarbij ploegen actief moeten investeren in mentale duurzaamheid. Renners die deze balans weten te vinden, hebben volgens hem meer kans op een lange en stabiele loopbaan.