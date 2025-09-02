Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe in 2026 sluit Remco Evenepoel een belangrijk hoofdstuk af. In een reactie naar aanleiding van de WK-selectie benadrukt hij de professionele en respectvolle manier waarop het vertrek werd geregeld.

Remco Evenepoel bevestigde voor de start van de Tour of Britain dat zijn vertrek bij Soudal Quick-Step in onderling overleg tot stand kwam. Volgens de renner werd alles “goed besproken tussen de drie partijen” en verliep de overgang zonder conflict.

Hij benadrukte dat er geen sprake was van spanningen. “We zijn niet met ruzie of in een oorlog uit elkaar gegaan”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. De samenwerking met de ploeg leverde hem tal van sportieve hoogtepunten op, die hij naar eigen zeggen zal blijven waarderen.



Evenepoel gaf aan dat hij zijn laatste wedstrijden voor de ploeg met volle inzet wil afwerken. Zijn doel is om het seizoen “op een hoogtepunt te eindigen”, waarmee hij zijn tijd bij Quick-Step op een positieve manier wil afsluiten.

Transferbom

De keuze voor Red Bull-BORA-hansgrohe is volgens Evenepoel ingegeven door sportieve ambities. Hij merkte op dat zijn nieuwe ploeg zich richt op de grote rondes, terwijl Quick-Step opnieuw meer nadruk legt op het klassieke werk. “Daar is openlijk over gesproken en iedereen heeft zijn visie kunnen geven,” aldus Evenepoel. De overstap past binnen zijn persoonlijke koersdoelen en werd in transparantie met alle betrokkenen besproken.

Hoewel hij erkent dat er binnen de ploeg uiteenlopende meningen bestaan over zijn vertrek, gaf hij aan dat hij met iedereen goed overweg blijft kunnen. “Ik heb ook enkele mooie berichten gekregen van stafleden en renners,” liet hij weten. De renner toonde begrip voor de reacties en benadrukte dat dit deel uitmaakt van de realiteit van de sportwereld.

Vertrouwde entourage

Evenepoel bevestigde dat hij enkele vaste medewerkers meeneemt naar zijn nieuwe ploeg. Volgens hem is dit een gangbare praktijk onder kopmannen in het wielrennen: “Elke grote kopman heeft dat in de koerswereld.” Deze vertrouwde omgeving moet bijdragen aan een vlotte overgang en continuïteit in zijn begeleiding.

Over het emotionele aspect van zijn afscheid bleef Evenepoel nuchter. “Niet dat het emotioneel is om de laatste keren in deze trui te rijden,” gaf hij nog aan. “Er zijn ook nog veel doelen, ik ga gewoon zo hard mogelijk rijden als ik kan. Zoals altijd.”