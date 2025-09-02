Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen heeft zijn ambities voor deze Vuelta duidelijk geformuleerd. De groene trui is het doel, maar de concurrentie komt plots uit een totaal onverwachte hoek.

Mads Pedersen erkent dat de traditionele aanpak niet langer volstaat. Hij wil afstappen van het idee dat enkel massasprints winnen de sleutel is om de groene trui te veroveren.

In plaats daarvan zoekt hij naar alternatieve etappes waarin hij punten kan verzamelen, zelfs als dat betekent dat hij zich moet mengen in ontsnappingen of heuvelachtige ritten. Deze koerswijziging komt voort uit de ervaring dat het puntensysteem in de Vuelta anders werkt dan in de Tour de France.

Onverwachte concurrentie uit eigen land

Een opvallend element in Pedersens analyse is de opkomst van Jonas Vingegaard als potentiële concurrent voor de groene trui. Hoewel Vingegaard bekendstaat als klassementsrenner, heeft hij in eerdere ritten laten zien dat hij ook in sprintaankomsten punten kan pakken.

Pedersen noemt hem in een interview met het Deense TV2 “een renner die alles kan winnen, als hij dat wil.” Vingegaard staat momenteel op de vierde plek in het puntenklassement. Met een loodzware tweede en derde week voor de boeg zou de renner van Visma wel eens heel veel punten onderweg kunnen sprokkelen.

Binnen Lidl-Trek is er overleg geweest over de aanpak. Pedersen benadrukt dat hij niet blindelings voor elke sprint zal gaan. Er wordt gekeken naar ritten waarin hij effectief kan zijn zonder energie te verspillen.

Fysieke paraatheid en mentale focus

Pedersen voelt zich fysiek sterk en mentaal voorbereid. Hij stelt dat hij “geen last heeft van twijfels” en dat hij “klaar is om te strijden voor elke kans.” Hij wil de groene trui en is bereid zijn koersstijl aan te passen om dat doel te bereiken.

