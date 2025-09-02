Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee
Foto: © photonews

Het werd een bewogen dag voor Juan Ayuso in de Vuelta. Commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer waren alvast getuige van een (beperk) historisch moment.

Juan Ayuso kaapte voor aanvang van de rit van vandaag in de Vuelta alle aandacht weg. Hij reageerde enorm scherp op het persbericht van een dag eerder dat zijn team de wereld instuurde over zijn vertrek bij de ploeg.

Knecht

Ayuso reed zich ook op de slotklim in de kijker, toen hij plots voor het eerst sinds hij in dienst is van zijn werkgever het nodige kopwerk deed. “Dit is een historisch moment”, klonk het bij Renaat Schotte. “We zien hier de geboorte van de knecht Juan Ayuso.”

Lees ook... Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Een goede drie kilometer verder zat het er echter al weer op voor Ayuso, al was de Spanjaard achteraf wel blij dat zijn ploegmaat Jay Vine de etappe op zijn naam wist te schrijven. “Het was een speciale dag, vanwege de omstandigheden”, zei Ayuso vlak na de finish bij Eurosport. “Maar ik ben heel blij voor Jay met zijn tweede etappezege, hij is een goede vriend.”

Het ging duidelijk beter dan voor de rustdag voor Ayuso. “Ik voelde me stukken beter, zeker beter dan de dag voor de rustdag. Ze vroegen me om ervoor te gaan aan de start van de beklimming. Ik zette gewoon een strak tempo op, het ging goed voor ons.”

Winnende team

Ayuso hoopt dat zijn ploegmaat Joao Almeida de Vuelta kan winnen. “Natuurlijk zou het geweldig zijn. Ik moest naar huis toen Tadej Pogacar de Tour won (in 2024, red.), maar ik zou graag dit keer bij het winnende team horen in de Vuelta”, besluit hij.

