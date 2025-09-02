Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ide Schelling, 27 jaar en actief bij Astana, heeft besloten zijn professionele wielercarrière vroegtijdig te beëindigen. Zijn keuze is gebaseerd op persoonlijke overwegingen en een veranderde beleving van het wielerleven.

Schelling gaf in een podcast aan dat hij niet langer dezelfde passie voelt voor het wielrennen als voorheen. Hij merkte dat het peloton sinds de coronaperiode sterk is veranderd. “Het gaat de hele dag hard, van start tot finish,” stelde hij.

Die intensiteit heeft voor hem het plezier uit de sport gehaald. Hij erkent dat hij niet beschikt over de fysieke capaciteiten die tegenwoordig vereist zijn. “Ik heb gewoon niet de grote motor die je nu nodig hebt.”

Bewuste keuze

Tijdens de Vuelta van 2024 werd voor hem duidelijk dat hij niet meer mee kon strijden om ereplaatsen. Zijn positie als voorlaatste in het klassement bevestigde dat gevoel. “Toen dacht ik: dit wil ik de komende vijf tot tien jaar niet meer doen,” aldus Schelling.

Naast de fysieke uitdaging speelt ook de levensstijl een rol in zijn beslissing. “Als je niet als een monnik wilt leven, doe je simpelweg niet meer mee”, gaat hij verder. Daarmee verwijst hij naar de discipline en opofferingen die het profbestaan vergt. Hij kiest bewust voor een leven met meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en rust. Eerder stopten ook al renners omwille van de zware valpartijen.

Samen met zijn vriendin Hannah heeft hij een woning gekocht in Campdorà, Spanje. Daar wil hij zich toeleggen op koken, tuinieren en het aanleggen van een voedselbos. Ook wil hij creatief blijven met zijn handen, zoals hij eerder deed bij het verbouwen van appartementen.

Geen definitief afscheid

Hoewel hij stopt als WorldTour-renner, sluit Schelling deelname aan alternatieve wedstrijden niet uit. Hij overweegt een combinatie van fixedgear- en gravelwedstrijden, maar dan beperkt tot een half jaar per seizoen. “Niet meer elf maanden per jaar,” verduidelijkt hij.

Zijn mooiste herinneringen bewaart hij aan de Tour de France van 2021, waar hij de bolletjestrui droeg, en aan zijn ritzege in de Ronde van het Baskenland in 2023. “Dat had ik nooit gedacht toen ik prof werd,” zei hij daarover.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ide Schelling

Meer nieuws

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

20:30
Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

20:00
📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

19:00
📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

18:30
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

18:00
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

17:00
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

16:30
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

16:00
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

15:00
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

14:00
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

13:30
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

13:00
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

12:40
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

12:00
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

11:00
📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

10:00
Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

09:00
"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

08:30
Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

08:00
Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

07:30
Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

07:00
UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

23:10
Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

01/09
"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

01/09
Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

01/09
Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

01/09
Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

01/09
Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

01/09
Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

01/09
Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

01/09
José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

01/09
Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

01/09
Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

01/09
Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

01/09
Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

01/09
Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

01/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Juan Ayuso Jose De Cauwer Arnaud De Lie Joao Almeida Walter Godefroot Serge Pauwels Wout Van Aert Lotte Kopecky Thijs Zonneveld Patrick Lefevere Jasper Philipsen Tadej Pogacar Primoz Roglic Antonio Tiberi Thibau Nys Kurt Bogaerts Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved