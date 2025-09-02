Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Ide Schelling, 27 jaar en actief bij Astana, heeft besloten zijn professionele wielercarrière vroegtijdig te beëindigen. Zijn keuze is gebaseerd op persoonlijke overwegingen en een veranderde beleving van het wielerleven.

Schelling gaf in een podcast aan dat hij niet langer dezelfde passie voelt voor het wielrennen als voorheen. Hij merkte dat het peloton sinds de coronaperiode sterk is veranderd. “Het gaat de hele dag hard, van start tot finish,” stelde hij.

Die intensiteit heeft voor hem het plezier uit de sport gehaald. Hij erkent dat hij niet beschikt over de fysieke capaciteiten die tegenwoordig vereist zijn. “Ik heb gewoon niet de grote motor die je nu nodig hebt.”

Bewuste keuze

Tijdens de Vuelta van 2024 werd voor hem duidelijk dat hij niet meer mee kon strijden om ereplaatsen. Zijn positie als voorlaatste in het klassement bevestigde dat gevoel. “Toen dacht ik: dit wil ik de komende vijf tot tien jaar niet meer doen,” aldus Schelling.

Naast de fysieke uitdaging speelt ook de levensstijl een rol in zijn beslissing. “Als je niet als een monnik wilt leven, doe je simpelweg niet meer mee”, gaat hij verder. Daarmee verwijst hij naar de discipline en opofferingen die het profbestaan vergt. Hij kiest bewust voor een leven met meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en rust. Eerder stopten ook al renners omwille van de zware valpartijen.

Samen met zijn vriendin Hannah heeft hij een woning gekocht in Campdorà, Spanje. Daar wil hij zich toeleggen op koken, tuinieren en het aanleggen van een voedselbos. Ook wil hij creatief blijven met zijn handen, zoals hij eerder deed bij het verbouwen van appartementen.

Geen definitief afscheid

Hoewel hij stopt als WorldTour-renner, sluit Schelling deelname aan alternatieve wedstrijden niet uit. Hij overweegt een combinatie van fixedgear- en gravelwedstrijden, maar dan beperkt tot een half jaar per seizoen. “Niet meer elf maanden per jaar,” verduidelijkt hij.

Zijn mooiste herinneringen bewaart hij aan de Tour de France van 2021, waar hij de bolletjestrui droeg, en aan zijn ritzege in de Ronde van het Baskenland in 2023. “Dat had ik nooit gedacht toen ik prof werd,” zei hij daarover.