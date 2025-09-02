Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Het overlijden van Walter Godefroot heeft diepe indruk gemaakt op Patrick Lefevere. De ervaren rot uit het wielerwereldje blikt terug op een jarenlange samenwerking en benadrukt de blijvende impact van Godefroot op zijn carrière en het Belgische wielrennen.

Patrick Lefevere noemt Walter Godefroot zijn leermeester, al vindt hij die term zelfs te beperkt. De samenwerking begon op een cruciaal moment in Lefeveres leven, kort na het verlies van zijn vader. Godefroot toonde toen vertrouwen in de jonge ploegleider. “Hij zei: Lefeverke, ik zie dat jij wel iets kan”, vertelt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Onbegrip

Gedurende tien jaar werkten ze samen bij ploegen als Capri Sonne, Weinmann en Lotto. Godefroot gaf Lefevere de ruimte om zich te ontwikkelen, zonder hem te sturen. “Ik mocht alle koersen doen, die hij niet deed, en hij heeft mij nooit gecommandeerd.”

In 1991 moedigde Godefroot hem aan om een eigen ploeg op te starten, een advies dat achteraf van grote waarde bleek. Hoewel ze nauw samenwerkten, verschilden hun leiderschapsstijlen. Godefroot stond bekend om zijn strenge aanpak, terwijl Lefevere zich profileerde als de meer toegankelijke figuur. “Hij speelde vaak bad cop, ik als jonge gast de good cop.”

De ervaring van Godefroot als renner maakte het voor hem moeilijker om begrip op te brengen voor fysieke klachten bij zijn renners. “Als renner had Walter enorm veel grote koersen gewonnen, en dan kan je moeilijker begrijpen wanneer een renner van zijn ploeg pijn aan zijn benen heeft.”

Laatste ontmoeting en afscheid

In de laatste levensfase van Godefroot was zijn gezondheid broos. Lefevere is dankbaar dat hij hem kort voor zijn overlijden nog kon bezoeken. “Walter had toen ook net een helder moment en we hebben gedurende enkele minuten goed kunnen babbelen.”

Die ontmoeting heeft voor Lefevere een blijvende emotionele waarde. Het verlies raakt hem diep, maar hij koestert het feit dat hij afscheid kon nemen. “Dat ik Walter twee weken geleden in een helder moment van hem nog eens heb kunnen spreken en zien, is een moment dat ik voor altijd zal koesteren”, besluit Lefevere.