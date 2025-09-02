"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

Binnen Bahrain Victorious heerst bezorgdheid tijdens de Vuelta. Twee belangrijke renners kampen met gezondheidsproblemen, wat de ambities van de ploeg onder druk zet. Zowel Jack Haig als Antonio Tiberi geven aan dat hun fysieke toestand verre van optimaal is.

Mondmaskers

Jack Haig, die een ondersteunende rol vervult binnen de ploeg, maakte via Instagram duidelijk dat hij al sinds de zevende etappe ziek is. “Terug naar mondmaskers en alleen eten”, schreef hij op zijn sociale media.

“Sinds etappe 7 kamp ik met een ziekte die langer aanhoudt dan ik zou willen. Ik doe mijn best om positief te blijven en Torstein te ondersteunen. Ik weet niet wat de komende dagen zullen brengen, maar ik hoop op beterschap.”

Door zijn toestand is Haig genoodzaakt om zich strikt te isoleren van zijn ploeggenoten. Dit bemoeilijkt de interne samenwerking en zet zijn rol als helper voor klassementsrenner Torstein Træen onder druk. De ploeg moet anticiperen op een scenario waarin Haig niet volledig inzetbaar is.

Ook Tiberi in de problemen

Antonio Tiberi begon de Vuelta met ambities voor het algemeen klassement, maar gaf recent aan dat hij al tijdens zijn hoogtestage symptomen vertoonde. Hij kampte met milde koorts, misselijkheid en vermoeidheid, en bleef desondanks op grote hoogte trainen. Volgens hem heeft die keuze het herstel bemoeilijkt, wat mogelijk zijn huidige vorm verklaart.

Ook op de rustdag voelde Tiberi zich niet hersteld. Hij gaf aan dat zijn lichaam signalen gaf om gas terug te nemen. Door de aanhoudende klachten heeft hij besloten zijn focus te verleggen van het klassement naar dagresultaten. De mentale druk van het klassement valt weg, waardoor hij zich nu richt op herstel en het benutten van kansen in de laatste week.

Zowel Haig als Tiberi blijven inzetbaar, maar hun rol en impact zijn voorlopig onzeker. De ploegleiding zal de komende dagen nauwlettend moeten evalueren hoe beide renners evolueren.