Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

Het mag wel eens gezegd worden: Mathieu van der Poel stelt zich kwetsbaar op door het WK mountainbike te willen rijden. Dat verdient respect.

Het zou veel makkelijker zijn voor hem om het WK mountainbike links te laten liggen. Iedereen zou het begrijpen, gezien zijn drukke wegprogramma. Dan zou hij nu niet opgezadeld worden met hoge verwachtingen. Stel je maar eens voor dat hij valt op het WK: dan zal zijn mountainbike-verhaal wellicht weer kritisch benaderd worden.

Van der Poel legt dat allemaal naast zich neer en wil er voor gaan. Gerben De Knegt, de bondscoach voor het mountainbiken, heeft de officiële WK-selectie voor Nederland aangekondigd en daar is Mathieu van der Poel uiteraard in opgenomen. Sterker nog: hij is de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. Bij de junioren en U23 zijn er meer Nederlanders.



Een uitdaging voor Van der Poel

De Knegt schetst op de site van de KNWU de mogelijkheden voor Van der Poel, goed wetende dat die van op de vierde rij zal moeten starten. "Mathieu weet dat het niveau hoog ligt, maar hij kiest bewust voor de uitdaging. Het is mooi dat een renner van zijn statuur zich kwetsbaar opstelt in een discipline waar hij ooit mooie resultaten heeft behaald."

Die goede resultaten waren, tot afgelopen zondag, wel al een hele tijd geleden. Ook nu is het nog de vraag of Van der Poel een medaille kan halen als hij moet strijden tegen de beste mountainbikers. "Zijn zesde plaats afgelopen weekend in Les Gets geeft vertrouwen en met de brede startstrook kan hij meteen posities goedmaken."

Biedt WK-parcours perspectief voor Van der Poel?

Het WK-parcours in het Zwitserse Crans-Montana biedt volgens De Knegt dus wel enig perspectief. "Als hij zijn eigen koers rijdt, is er veel mogelijk", zegt De Knegt over Van der Poel. Die zal alvast gauw naar Zwitserland afreizen om het parcours beter te leren kennen.