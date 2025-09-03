🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

Tijdens de tiende etappe van de Vuelta werd het peloton geconfronteerd met een verstorende actie van pro-Palestijnse demonstranten. De interventie van de beveiliging kon niet voorkomen dat er een valpartij plaatsvond.

De demonstranten probeerden het peloton te hinderen met Palestijnse vlaggen, wat leidde tot een chaotische situatie op het parcours. Ondanks de snelle tussenkomst van de veiligheidsdiensten kon een valpartij niet vermeden worden. Petilli, actief bij Intermarché-Wanty, was het directe slachtoffer van de actie.

Louis Vervaeke, ploeggenoot van Remco Evenepoel, uitte zijn bezorgdheid via X, het voormalige Twitter. Hij erkende het recht op protest, maar benadrukte dat dit niet ten koste mag gaan van de fysieke integriteit van de deelnemers. “We erkennen ten volle dat iedereen het recht heeft om te protesteren,” schreef hij.

Oproep tot respectvolle benadering

Vervaeke pleitte voor een veilige en respectvolle benadering van protestacties. “We vragen echter vriendelijk dat dit op een veilige manier gebeurt,” stelde hij. Zijn boodschap was duidelijk: sport en politiek dienen gescheiden te blijven.

Zeker wanneer de veiligheid van atleten in het gedrang komt, zoals nu met een valpartij tot gevolg. Dit had veel erger kunnen aflopen. “Onze focus ligt hierbij op onze sport, niet op politiek of een specifiek standpunt in deze kwestie”, klinkt het. “Ik verzoek u respectvol om ons en jullie eigen leven niet in gevaar te brengen.”

Het was niet het eerste incident met protesten rond wat er zich in Gaza afspeelt. In de ploegentijdrit werd Israel-Premier Tech gehinderd door demonstranten. Ook die ploeg reageerde duidelijk op wat er gebeurde tijdens de koers.