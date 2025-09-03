Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft een beslissing genomen waar wel wat om te doen is. Hij heeft immers besloten om niet mee te gaan naar het WK in Rwanda.

In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, laat Frédéric Amorison weten dat hij de beslissing van Van Aert volledig steunt. "Ik denk dat het logisch is, hè. Kijk maar naar het werk dat hij vele maanden geleverd heeft. Vergeet niet dat hij de Giro én de Tour de France gereden heeft", wijst de ex-renner erop dat het zwaar is om twee grote ronden te rijden.

Daar is het wat rittenkoersen betreft niet bij gestopt. Inmiddels heeft Van Aert de competitie na de Tour al hervat. "In de Ronde van Duitsland haalde hij een ongelooflijk niveau binnen het collectief om de jonge Matthew Brennan etappes te helpen winnen. En dan zegt hij: voor een EK of WK moet ik mij specifiek voorbereiden en op hoogtestage gaan om mij aan te passen aan een uitdagend parcours."

Lees ook... Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Kampioenschappen te zwaar voor Van Aert?

Amorison vindt dat het brede publiek niet te veel van Van Aert mag eisen. "Is het voor Wout van Aert mogelijk om aan het einde van het seizoen nog extra arbeid te leveren, op parcoursen die misschien te moeilijk zijn voor hem?" Als die kampioenschappen misschien sowieso te zwaar zijn, heeft het weinig zin om daar energie in te steken.

Het verbruiken van energie, dat heeft Van Aert dit jaar al veelvuldig gedaan. "Hij heeft enorm hard moeten werken om de overwinningen te behalen die hij behaald heeft", verwijst Amorison naar de ritzeges in de Giro en de Tour. "Hij heeft het nu nodig om een kleine pauze in te lassen en zijn seizoen in te korten. Persoonlijk denk ik dat het een goede keuze is."

Analist schaart zich achter Van Aert

Zelf heeft Amorison nooit grote ronden gereden. Landbouwkrediet zette hem destijds vooral in de klassiekers in. Inmiddels is de voormalige prof een gewaardeerd analist geworden. Eén die zich dus achter de beslissing van Van Aert schaart.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Frederic Amorison

Meer nieuws

Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

17:00
Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

21:30
Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

20:00
Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch Naast de fiets

Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch

19:00
Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

18:30
Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

17:39
De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

16:30
Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

15:30
Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

14:30
Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

14:00
Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

13:30
Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

13:00
José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

12:30
Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

12:00
Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

07:30
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

11:00
Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

10:00
🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

09:00
Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

08:30
Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

08:00
Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

07:00
Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

02/09
Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

02/09
Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

02/09
📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

02/09
📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

02/09
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

02/09
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

02/09
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

02/09
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

02/09
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

02/09
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

02/09
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

02/09
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

02/09
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

02/09
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

02/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Lotte Kopecky Juan Ayuso Patrick Lefevere Walter Godefroot Olav Kooij Tadej Pogacar Jack Haig Dylan Van Baarle Antonio Tiberi Klaas Lodewyck Mads Pedersen Louis Vervaeke Tim Declercq Jonas Vingegaard Rasmussen Chris Froome

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved