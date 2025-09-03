Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

Wout van Aert heeft een beslissing genomen waar wel wat om te doen is. Hij heeft immers besloten om niet mee te gaan naar het WK in Rwanda.

In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, laat Frédéric Amorison weten dat hij de beslissing van Van Aert volledig steunt. "Ik denk dat het logisch is, hè. Kijk maar naar het werk dat hij vele maanden geleverd heeft. Vergeet niet dat hij de Giro én de Tour de France gereden heeft", wijst de ex-renner erop dat het zwaar is om twee grote ronden te rijden.

Daar is het wat rittenkoersen betreft niet bij gestopt. Inmiddels heeft Van Aert de competitie na de Tour al hervat. "In de Ronde van Duitsland haalde hij een ongelooflijk niveau binnen het collectief om de jonge Matthew Brennan etappes te helpen winnen. En dan zegt hij: voor een EK of WK moet ik mij specifiek voorbereiden en op hoogtestage gaan om mij aan te passen aan een uitdagend parcours."



Kampioenschappen te zwaar voor Van Aert?

Amorison vindt dat het brede publiek niet te veel van Van Aert mag eisen. "Is het voor Wout van Aert mogelijk om aan het einde van het seizoen nog extra arbeid te leveren, op parcoursen die misschien te moeilijk zijn voor hem?" Als die kampioenschappen misschien sowieso te zwaar zijn, heeft het weinig zin om daar energie in te steken.

Het verbruiken van energie, dat heeft Van Aert dit jaar al veelvuldig gedaan. "Hij heeft enorm hard moeten werken om de overwinningen te behalen die hij behaald heeft", verwijst Amorison naar de ritzeges in de Giro en de Tour. "Hij heeft het nu nodig om een kleine pauze in te lassen en zijn seizoen in te korten. Persoonlijk denk ik dat het een goede keuze is."

Analist schaart zich achter Van Aert

Zelf heeft Amorison nooit grote ronden gereden. Landbouwkrediet zette hem destijds vooral in de klassiekers in. Inmiddels is de voormalige prof een gewaardeerd analist geworden. Eén die zich dus achter de beslissing van Van Aert schaart.