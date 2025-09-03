Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

De samenstelling van de Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda werd gekenmerkt door een reeks afzeggingen en strategische keuzes. Volgens José De Cauwer waren er weinig verrassingen, maar wel duidelijke beperkingen in de beschikbare opties.

De Cauwer stelt dat bondscoach Serge Pauwels met de beschikbare middelen een selectie voor het komende WK in Rwanda heeft gemaakt. “Hij heeft de ploeg gemaakt die er is”, klinkt het meteen bij Sporza. Want er ontbreken heel wat grote namen in de selectie.

Gemiste kansen

De afwezigheid van potentiële sterkhouders zoals Tim Wellens en Wout van Aert is volgens hem bepalend. “Zij zouden altijd hun plaats gehad hebben,” aldus De Cauwer, maar Wellens moet binnen zijn team rekening houden met kopman Tadej Pogacar. Ook Florian Vermeersch is niet beschikbaar in een klassieke rol, al ziet De Cauwer wel mogelijkheden.



Andere renners zijn eveneens buiten strijd. Maxim Van Gils richt zich op het EK, terwijl Lennert Van Eetvelt kampt met fysieke problemen. De Cauwer noemt dit “gemiste kansen,” zeker gezien de timing van het EK kort na het WK. De beperkte bereidheid van renners om zich voor het WK in te zetten, gecombineerd met blessures en andere prioriteiten, heeft de selectie aanzienlijk beïnvloed.

Uijtdebroeks

Een opvallende toevoeging aan de selectie is Cian Uijtdebroeks, die voor het eerst deelneemt aan een wereldkampioenschap. De Cauwer ziet in hem geen typische eendagsrenner, maar weet wat dit WK voor hem kan betekenen. “Dit is ideaal om te leren.”

Hij verwacht geen directe resultaten van Uijtdebroeks, maar ziet wel waarde in zijn ondersteunende rol binnen het team. “Hij hoeft niet de ambitie te hebben om wereldkampioen te worden, maar in een dienende rol kan hij alleen maar sterker worden.”

De Cauwer sluit niet uit dat Uijtdebroeks in de toekomst een grotere rol zal spelen. “Misschien komt er ooit een dag dat het wel voor hem zal zijn.” Zijn aanwezigheid in Rwanda is dus vooral strategisch en gericht op lange termijnontwikkeling.