Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

Tijdens de eerste week van de Vuelta werd Visma Lease a Bike geconfronteerd met een ernstig incident: achttien fietsen verdwenen uit het hotel. Dylan van Baarle blikt in de podcast In Koers terug op deze bewogen ochtend en de impact op de ploeg.

Van Baarle beschrijft hoe de ochtend na de diefstal begon met verwarring. Door een late start kwamen de renners op verschillende momenten aan bij het ontbijt. “Ik hoorde Matteo en Sepp praten over fietsen en zag Richard Plugge met de teambaas van Lidl-Trek dingen noteren,” aldus Van Baarle.

De Nederlander had meteen door dat er iets ongewoons speelde. Toen hij navraag deed bij Kuss en Jorgenson, kreeg hij te horen dat de ploeg geen fietsen meer had. De mecaniciens waren op dat moment al bezig met het reconstrueren van het materiaal.

Beveiliging

De situatie was des te opmerkelijker omdat veel renners pas bij het ontbijt hoorden wat er gebeurd was. “Eén voor één kwamen jongens naar het ontbijt, onwetend wat er gebeurd was,” vertelt Van Baarle. Ondanks de chaos bleef de ploeg kalm en werd er direct actie ondernomen om de schade te beperken.

Volgens Van Baarle had het team zelfs de hulp van de hotelbeveiliging ingeroepen, maar dat bleek onvoldoende om de diefstal te voorkomen. “Ze hadden achttien fietsen meegenomen, maar er waren er ook drie achtergelaten,” licht hij toe.

Op bestelling

Van Baarle erkent dat hij zich aanvankelijk niet veel zorgen maakte, mede door de snelle reactie van het technische team. “Ik maakte me eerlijk gezegd niet heel druk, maar de mecaniciens hebben wel echt flink hun best moeten doen,” aldus de renner.

De diefstal van fietsen is al lang geen alleenstaand geval meer. De dagen na het voorval werd nog een andere ploeg in een andere ronde getroffen door een fietsendiefstal. Volgens insiders gebeuren de diefstallen zo goed als zeker op bestelling.