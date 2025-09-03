Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

Enkele dagen geleden kreeg hij nog gelukwensen van José De Cauwer. Nu is de Vuelta voorbij voor Ramses Debruyne van Alpecin-Deceuninck.

De 23 jaar en 3 dagen oude Debruyne zal geen mooie herinneringen overhouden aan zijn passage in het Baskische Bilbao. Daar zijn de renners vandaag vertrokken in de Vuelta en daar zullen ze ook finishen. Dat doen ze echter allemaal zonder Ramses Debruyne. Zijn eerste deelname aan een grote ronde zit er inmiddels volledig op.

"Jammer genoeg moet Ramses Debruyne opgeven in de Vuelta", meldde zijn ploeg Alpecin-Deceuninck op het sociale mediakanaal X. "Hij heeft last gehad van maagproblemen sinds de rustdag en heeft niet voldoende kunnen herstellen om verder te koersen. Snel beterschap gewenst, Ramses!" Debruyne ging dus niet meer van start.



Debruyne zette nog even door

Debruyne heeft dus nog heel even doorgezet, want die eerste rustdag dateert van een paar dagen geleden. Hij reed de tiende etappe van Sendaviva naar Larra-Belagua nog uit, waarschijnlijk in de hoop dat de nachtrust raad zou brengen. Ondertussen is dus gebleken dat zijn herstelproces onvoldoende vlot verloopt om de koers verder te zetten.

Het is een groot contrast met nog maar een enkele dagen geleden, toen hij aan de zijde van ploegmaat Jonas Rickaert aan het dollen was op de fiets. Op 31 augustus was het de verjaardag van Debruyne en Rickaert vroeg in de camera prompt aan José De Cauwer om voor Debruyne te zingen. En jawel, José deed het zowaar nog ook.

Dat zal Debruyne ongetwijfeld enorm hebben geapprecieerd, maar enkele dagen later is het Vuelta-debuut van de neoprof dus voorbij. Hij is echter zeker niet de eerste renner die slecht uit een rustdag komt in een grote ronde.