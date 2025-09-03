Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

In de Tour of Britain kon wel gekoerst worden tot de finish en daar hielp Remco Evenepoel ploegmaat Luke Lamperti aan een sprintkans. De Amerikaan moest het dan wel stellen met een ereplaats.

Evenepoel heeft een aanzienlijk aandeel in het feit dat de etappe uitmondde in de verwachte massaspurt. Drie overgebleven vroege vluchters verkochten hun vel duur. Een ferme kilometers lange kopbeurt van Evenepoel in het peloton was er voor hen te veel aan. "Ja, we hebben Luke Lamperti mee. Ik voelde gewoon dat ik op kop moest rijden", aldus Remco bij VTM en Sporza.

Lamperti wilde aanvankelijk niet dat Remco iets voor hem riskeerde. Evenepoel moest de 22-jarige renner even duidelijk maken dat de vluchters anders voorop zouden blijven. "Hij wilde het eerst niet, maar dan zei ik dat we het anders niet gingen halen en hij niet eens de kans ging hebben om te sprinten." Dan kon Soudal Quick-Step sowieso niet winnen.



Evenepoel zat vlak achter een valpartij

Evenepoel heeft dus zijn verantwoordelijkheid genomen. "Ik heb mij op kop gezet en heb voluit gereden tot we die vluchters hadden teruggenomen. Daarna was het kwestie om veilig binnen te komen. Op twee kilometer van de meet zat ik achter een valpartij. Zelf ben ik niet gevallen." Evenepoel kon wel zien dat het er nog niet minder gevaarlijk op is geworden.

Heel veel trok hij er zich niet van aan. Het voornaamste was dat hij niet tegen de grond ging. "Ik ben veilig kunnen binnenkomen, voor mij was het een goede dag." Evenepoel was er ook zeker van dat hij pas halte moest houden binnen de laatste drie kilometer. Sowieso waren er dus geen gevolgen voor het algemeen klassement.

Ereplaats voor sprinter Soudal Quick-Step

"Ze hebben genoeg televisiebeelden om alles te bekijken. Ik moest mij geen zorgen maken. Luke heeft tenminste kunnen proberen om te sprinten. Dat was het doel van de dag." Lamperti eindigde uiteindelijk als zevende, Kooij kwam als ritwinnaar over de streep.