Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Wout van Aert in de Vuelta één van zijn zwaarste blessures opliep. De renner die aan de basis hiervan lag, doet nu nog eens zijn verhaal.

Felix Engelhardt vatte een bocht op kop aan maar schatte die verkeerd in. "Het was een tricky bocht", zegt de Duitser van Jayco AlUla aan Wieler Revue. "Op de kaart werd het niet goed aangegeven en op de radio hoorde ik dat het redelijk recht toe recht aan was vanaf dan. Ik ging de bocht te snel in en gleed onderuit." Engelhardt hield er geen breuken aan over.

Het was voor hem ook wel een mentale uitdaging om deze valpartij te verwerken, omdat hij eindelijk nog eens in een goede vorm verkeerde. Voor Van Aert betekende het einde seizoen en het herstel na zijn valpartij nam ook langer in beslag dan verwacht. Van Aert stapte nog lang op krukken en ook vandaag nog heeft hij littekens op zijn knieën.



Van Aert sprak er met Engelhardt over in Giro

"Later hebben we nog contact gehad en heb ik verteld dat het absoluut mijn bedoeling niet was. Dat is nog wel grappig, want dit jaar zaten we in de zestiende etappe van de Giro d'Italia weer in de kopgroep met elkaar. Hij maakte nog de grap dat hij me deze keer niet als eerste de afdaling in zou laten gaan. Wout is een toffe gast", heeft Engelhardt lof voor Van Aert.

Een verkeerde inschatting van Engelhardt veroorzaakte de val, maar hij vindt wel dat er sprake is van een gedeelde schuld. "Ik moest ermee omgaan, maar de organisatie had ook iets meer informatie kunnen geven, want bij mijn weten was die bocht niet zo gevaarlijk als die was. Ik maakte een fout en dat gebeurt soms", legt hij uit.

Impact op knieën Van Aert

Hij beseft zelf ook dat je 110 procent moet zijn om je te kunnen laten zien in het hedendaagse wielrennen. Ondanks mooie prestaties kan men zich afvragen of dat bij Van Aert wel het geval kan zijn, gezien de impact op zijn knieën.