Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Wout van Aert in de Vuelta één van zijn zwaarste blessures opliep. De renner die aan de basis hiervan lag, doet nu nog eens zijn verhaal.

Felix Engelhardt vatte een bocht op kop aan maar schatte die verkeerd in. "Het was een tricky bocht", zegt de Duitser van Jayco AlUla aan Wieler Revue. "Op de kaart werd het niet goed aangegeven en op de radio hoorde ik dat het redelijk recht toe recht aan was vanaf dan. Ik ging de bocht te snel in en gleed onderuit." Engelhardt hield er geen breuken aan over.

Het was voor hem ook wel een mentale uitdaging om deze valpartij te verwerken, omdat hij eindelijk nog eens in een goede vorm verkeerde. Voor Van Aert betekende het einde seizoen en het herstel na zijn valpartij nam ook langer in beslag dan verwacht. Van Aert stapte nog lang op krukken en ook vandaag nog heeft hij littekens op zijn knieën.

Lees ook... Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Van Aert sprak er met Engelhardt over in Giro

"Later hebben we nog contact gehad en heb ik verteld dat het absoluut mijn bedoeling niet was. Dat is nog wel grappig, want dit jaar zaten we in de zestiende etappe van de Giro d'Italia weer in de kopgroep met elkaar. Hij maakte nog de grap dat hij me deze keer niet als eerste de afdaling in zou laten gaan. Wout is een toffe gast", heeft Engelhardt lof voor Van Aert.

Een verkeerde inschatting van Engelhardt veroorzaakte de val, maar hij vindt wel dat er sprake is van een gedeelde schuld. "Ik moest ermee omgaan, maar de organisatie had ook iets meer informatie kunnen geven, want bij mijn weten was die bocht niet zo gevaarlijk als die was. Ik maakte een fout en dat gebeurt soms", legt hij uit.

Impact op knieën Van Aert

Hij beseft zelf ook dat je 110 procent moet zijn om je te kunnen laten zien in het hedendaagse wielrennen. Ondanks mooie prestaties kan men zich afvragen of dat bij Van Aert wel het geval kan zijn, gezien de impact op zijn knieën. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Palestina-protestanten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Palestina-protestanten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

17:39
De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

16:30
Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

15:30
Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

14:30
Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

14:00
Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

13:30
Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

13:00
José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

12:30
Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

12:00
Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

07:30
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

11:00
Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

10:00
🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

09:00
Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

08:30
Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

08:00
Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

07:00
Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

21:30
Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

20:30
Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

20:00
📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

19:00
📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

18:30
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

02/09
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

02/09
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

02/09
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

02/09
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

02/09
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

02/09
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

02/09
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

02/09
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

02/09
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

02/09
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

02/09
📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

02/09
Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

02/09
"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

02/09
Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

02/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Wout Van Aert Juan Ayuso Lotte Kopecky Walter Godefroot Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Thijs Zonneveld Patrick Lefevere Adrie Van Der Poel Jan Bakelants Julien Vermote Roger De Vlaeminck Olav Kooij Eddy Merckx Cian Uijtdebroeks Tim Declercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved