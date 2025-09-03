Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

Iedereen heeft wel wat te zeggen over de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook een oud-ploegleider komt met zijn mening naar voren.

Cyrille Guimard heeft zich bij Cyclism'Actu uitgesproken over de overstap van Remco Evenepoel. De Fransman begrijpt in elk geval wel het vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step. "Zijn ploeg was niet rond hem gebouwd, dat was niet de cultuur onder Lefevere. Ik had het gevoel dat hij na zijn ongeluk op training wat gedemotiveerd geraakt. Hij heeft nooit weer helemaal zijn niveau bereikt."

Als dat zou kloppen, dan is het wellicht wel aangewezen om verse lucht op te zoeken. "Misschien had hij nood aan een nieuw klimaat, een nieuwe cultuur, een andere sfeer. De vraag stelt zich altijd bij jonge renners die al doorbreken op een leeftijd van 17-18 jaar. Kunnen die omgaan met de druk, de mediabelangstelling, de status van vedette?"



Lees ook... Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

Ex-ploegleider denkt na over omgang met jongeren

Remco Evenepoel is één van die voorbeelden van een jonge renner waar al snel heel wat om te doen was. Zelfs bij de junioren was er al veel discussie over wat de beste zet was voor dat jonge toptalent. "We kunnen ons afvragen of je zo carrières van renners niet inkort", heeft Guimard zo zijn bedenkingen bij die grote druk op jongeren.

In elk geval is Evenepoel op zijn 25ste wel uitgegroeid tot een renner die het klappen van de zweep inmiddels ook wel kent. "Wat Evenepoel betreft kan de huidige verandering voordelig zijn, maar vindt hij zijn draai in een Duitse cultuur? Daar ben ik niet zeker van. Er zijn veel vraagtekens", tempert Guimard de verwachtingen rond Remco.

Vanthourenhout vertrouweling van Evenepoel

Het zal dus eerst moeten blijken of hij wel helemaal bij zijn nieuwe ploeg past. Op dat vlak is het alvast een voordeel dat er met Sven Vanthourenhout ondertussen al een vertrouweling van Remco aan de slag is gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe.