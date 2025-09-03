Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen
Foto: © photonews

Philippe Gilbert en Remco Evenepoel kennen elkaar heel goed, want ze zijn nog ploegmaats geweest. Nu kan die eerste zich als analist uiten over de ontwikkelingen van die laatste.

Na zijn opgave in de Tour is de grote vraag wat nog mogelijk is voor Evenepoel voor de kampioenschappen. In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, blikt Gilbert vooruit. "Remco heeft al een ongelooflijk palmares. Hij won reeds nationale en continentale kampioenschappen gewonnen, wereldkampioenschappen en hij won op de Olympische Spelen."

In die kampioenschappen staat naast medailles ook mooie truien op het spel. "Hij houdt ervan om speciale truien te veroveren. Het toont zijn ambitie dat hij zowel op het WK als het EK de wegrit en de tijdrit zal rijden", trekt Gilbert ook lessen uit het programma van Evenepoel. "Ik ben zeker dat hij uit die vier deelnames minstens één gouden medaille zal halen."

Gilbert garandeert dat Evenepoel medaille pakt

Dat is een stevige uitspraak die waar Remco Evenepoel ook heel positief op zal reageren. Philippe Gilbert maakt zich sterk dat Remco opnieuw eremetaal naar België bengt. "Dat is bijna een garantie." Het valt dan nog af te wachten of dat zal gebeuren in het Europees Kampioenschap in Frankrijk of het wereldkampioenschap in Rwanda.

De kampioenschappen zijn echter niet de laatste wedstrijden die Evenepoel dit seizoen zal rijden. "Daarna komt nog de Ronde van Lombardije, waar hij vorig jaar een mooie tweede plaats behaalde met een lange 'tijdrit' achter Pogacar. Het is een koers die hem ligt", ziet Gilbert ook nog mogelijkheden in het laatste Monument van het jaar.

Bewijst Evenepoel zijn veerkracht?

Laat Evenepoel eerst maar beginnen met een sterk resultaat neer te zetten in één van de kampioenschappen. Dat zou al een teken van veerkracht zijn na de ontgoocheling in de Tour de France, wat zijn grootste doel was dit seizoen. 

