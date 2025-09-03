Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

De openingsetappe van de Tour of Britain 2025 leverde een overwinning op voor Olav Kooij en zijn ploeg Visma Lease a Bike. Ondanks een gebrek aan externe ondersteuning wist het team de koers naar hun hand te zetten en de ritzege veilig te stellen.

De rit van Woodbridge naar Southwold, over een afstand van 161,4 kilometer, werd gekenmerkt door een gecontroleerde aanpak van Visma Lease a Bike. Gedurende de dag hielden zij het peloton strak in de hand, met als doel een massasprint te realiseren.

Geen steun

De ploeg zette alles op alles om hun sprinter in een ideale positie te brengen. “De ploeg heeft hard gewerkt, want er was geen steun,” verklaarde Julien Vermote na afloop bij Sporza. Hij benadrukte dat de omstandigheden verre van ideaal waren, met een nerveuze koers en weinig hulp van andere teams.

Olav Kooij wist optimaal te profiteren van het werk van zijn ploeggenoten. In de slotfase werd hij perfect gepositioneerd door Matthew Brennan en Edoardo Affini. De timing van de sprint bleek cruciaal, zeker gezien de lichte helling en tegenwind op het laatste rechte stuk. Kooij kon rekenen op een slipstream en hield concurrent Gudmestad nipt achter zich.

Komende dagen

Julien Vermote toonde zich tevreden met het resultaat, maar liet ook zijn zorgen blijken over het verloop van de komende etappes. “We hadden niet veel steun verwacht. Dat belooft niet voor de volgende dagen,” gaf hij nog aan. De ploeg zal de komende ritten dan ook met een dag-tot-dagstrategie benaderen.

De rit verliep zonder grote incidenten, al werd de ontsnapping van Victor Vercouillie pas op vijf kilometer van de finish geneutraliseerd. Remco Evenepoel hield zich afzijdig en gebruikte de etappe als opwarming richting het WK.