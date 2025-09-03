Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De openingsetappe van de Tour of Britain 2025 leverde een overwinning op voor Olav Kooij en zijn ploeg Visma Lease a Bike. Ondanks een gebrek aan externe ondersteuning wist het team de koers naar hun hand te zetten en de ritzege veilig te stellen.

De rit van Woodbridge naar Southwold, over een afstand van 161,4 kilometer, werd gekenmerkt door een gecontroleerde aanpak van Visma Lease a Bike. Gedurende de dag hielden zij het peloton strak in de hand, met als doel een massasprint te realiseren.

Geen steun

De ploeg zette alles op alles om hun sprinter in een ideale positie te brengen. “De ploeg heeft hard gewerkt, want er was geen steun,” verklaarde Julien Vermote na afloop bij Sporza. Hij benadrukte dat de omstandigheden verre van ideaal waren, met een nerveuze koers en weinig hulp van andere teams.

Olav Kooij wist optimaal te profiteren van het werk van zijn ploeggenoten. In de slotfase werd hij perfect gepositioneerd door Matthew Brennan en Edoardo Affini. De timing van de sprint bleek cruciaal, zeker gezien de lichte helling en tegenwind op het laatste rechte stuk. Kooij kon rekenen op een slipstream en hield concurrent Gudmestad nipt achter zich.

Komende dagen

Julien Vermote toonde zich tevreden met het resultaat, maar liet ook zijn zorgen blijken over het verloop van de komende etappes. “We hadden niet veel steun verwacht. Dat belooft niet voor de volgende dagen,” gaf hij nog aan. De ploeg zal de komende ritten dan ook met een dag-tot-dagstrategie benaderen.

De rit verliep zonder grote incidenten, al werd de ontsnapping van Victor Vercouillie pas op vijf kilometer van de finish geneutraliseerd. Remco Evenepoel hield zich afzijdig en gebruikte de etappe als opwarming richting het WK.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tour of Britain
Julien Vermote
Olav Kooij

Meer nieuws

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

12:30
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

11:00
Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

12:00
Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

10:00
🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

09:00
Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

08:30
Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

07:30
Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

07:00
Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

21:30
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

18:00
Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

20:30
Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

20:00
📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

19:00
📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

18:30
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

17:00
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

16:30
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

13:30
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

16:00
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

14:00
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

15:00
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

13:00
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

02/09
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

02/09
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

02/09
📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

02/09
Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

02/09
"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

02/09
Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

02/09
Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

02/09
Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

02/09
UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

01/09
Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

01/09
"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

01/09
Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

01/09
Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

01/09
Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

01/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Juan Ayuso Lotte Kopecky Wout Van Aert Walter Godefroot Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Thijs Zonneveld Jasper Philipsen Tadej Pogacar Quinten Hermans Eddy Merckx Klaas Lodewyck Louis Vervaeke Tiesj Benoot Gerben De Knegt Chris Froome

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved