Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Na een ernstige valpartij tijdens een trainingsrit heeft Chris Froome te maken met een langdurig herstelproces. Zijn vrouw Michelle heeft in een interview nadere toelichting gegeven over de aard van zijn verwondingen en de impact op zijn gezondheid en carrière.

Volgens Michelle Froome heeft haar man bij de crash meerdere letsels opgelopen, waaronder ribbreuken en schade aan de longen. De impact was dermate ernstig dat hij tijdelijk moeite had met ademhalen. “Hij had pijn op de borst en kon nauwelijks praten,” vertelt ze in een openhartig interview met The Times.

Klaplong

De medische staf stelde vast dat er sprake was van een klaplong, wat onmiddellijke ziekenhuisopname noodzakelijk maakte. Naast de fysieke schade werd ook zijn hartfunctie onderzocht. Michelle gaf aan dat artsen afwijkingen constateerden die mogelijk verband houden met eerdere trauma’s. “Ze vonden iets dat ze verder wilden onderzoeken,” aldus Michelle.

Herstel

De revalidatie verloopt volgens Michelle traag maar gestaag. Froome ondergaat fysiotherapie en wordt nauwlettend gevolgd door cardiologen en longspecialisten. “Het is niet alleen een kwestie van fysieke genezing, maar ook van mentale verwerking,” gaf ze aan.

Terugkeer

Over een mogelijke terugkeer in competitie is nog geen duidelijkheid. Michelle benadrukte dat Froome zich voorlopig richt op herstel en dat sportieve ambities pas later geëvalueerd worden. “Hij wil terugkeren, maar alleen als zijn gezondheid dat toelaat,” verklaarde ze.

De prioriteit ligt momenteel bij stabiliteit en het vermijden van complicaties. Trainen op de openbare weg blijft ook een stevig onderwerp in het peloton. Michelle pleit voor meer aandacht voor preventie en begeleiding.