Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Jarno Widar is de man binnen de Belgische selectie voor het wereldkampioenschap bij de beloften. Zijn prestaties in de Ronde van de Toekomst hebben hem in de kijker gezet, maar bondscoach Serge Pauwels tempert de verwachtingen.

Hoewel Jarno Widar in de Ronde van de Toekomst nog onder moest doen voor Paul Seixas, zal hij op het WK niet opnieuw tegenover zijn Franse rivaal staan. Seixas is inmiddels actief bij de elite en komt daardoor niet meer in aanmerking voor deelname bij de beloften.

Op één been?

Pauwels bevestigde dat Seixas op het podium van de Ronde tegen Widar zei. “Jij kan nu wereldkampioen worden, want ik zal er niet zijn”. Pauwels plaatst daar meteen een kanttekening bij: “Maar op één been zal hij geen wereldkampioen worden”, klinkt het bij Sporza.



De bondscoach benadrukt dat het niveau bij de beloften bijzonder hoog ligt. Volgens hem zijn er meerdere klimmers die qua capaciteiten dicht in de buurt komen van Widar. Dat maakt de opdracht complexer dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Pauwels stelt dat Widar gebaat is bij een zware koers waarin hij zijn concurrenten kan lossen. “Hij zal de tegenstand moeten los fietsen en is gebaat bij een lastige wedstrijd.” Een bijkomende factor is het parcours van het WK. De Mount Kigali, een klim die Widar goed zou liggen, maakt geen deel uit van het traject voor de beloften.

Gemiste kans

Pauwels noemt dat een gemiste kans. “Dat was nog beter geweest voor hem”. Hierdoor zal Widar zijn tactiek moeten aanpassen en mogelijk op andere momenten in de koers het verschil maken.

Binnen de Belgische selectie is Widar omringd door talentvolle renners zoals Aaron Dockx, Kamiel Eeman en Tim Rex. Toch is het duidelijk dat de verwachtingen vooral op zijn schouders rusten. Pauwels lijkt vertrouwen te hebben in zijn capaciteiten, maar blijft voorzichtig in zijn prognose.