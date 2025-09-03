Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Hoewel het Belgische team op papier over sterke troeven beschikte, kozen drie sleutelrenners ervoor om het WK in Rwanda aan zich voorbij te laten gaan. Bondscoach Serge Pauwels licht toe hoe hij hen alsnog probeerde te motiveren.

De Belgische wielerploeg had met Tim Wellens, Wout van Aert en Maxim Van Gils een potentieel krachtig trio kunnen vormen om het op te nemen tegen favorieten zoals Tadej Pogacar. Toch besloten alle drie om niet af te reizen naar het wereldkampioenschap.Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische selectie, reageerde begripvol op hun keuze: “Het wringt niet,” gaf hij aan bij Sporza. “Je moet hun beslissing respecteren.”

Volgens Pauwels was het bij Wellens al vroeg in het seizoen duidelijk dat deelname aan het WK niet haalbaar zou zijn. “Bij Wellens was het in januari al duidelijk dat het een lastig seizoen zou worden,” verduidelijkte hij. De fysieke belasting en het verloop van zijn jaar maakten een extra inspanning richting Rwanda niet evident.



Poging tot overtuiging

Wout van Aert, een van de meest besproken afwezigen, liet het WK links liggen vanwege een druk koersprogramma. Pauwels erkende dat Van Aert zijn seizoen zorgvuldig had opgebouwd en dat de opeenvolging van wedstrijden hem tot deze beslissing bracht. “Wout van Aert heeft beslist om het WK te laten schieten door de opeenstapeling van de vele koersen,” aldus de bondscoach.

Toch deed Pauwels een poging om Van Aert op andere gedachten te brengen. In een berichtje wees hij de renner op een opvallende gelijkenis tussen het parcours in Rwanda en een memorabele klim uit de Tour de France. “Ik stuurde wel nog naar Wout dat de klim op de lokale ronde bijna een kopie is van die van de Montmartre na zijn zege in de Tour,” vertelde Pauwels.

Planning

Daarmee hoopte hij een emotionele snaar te raken, maar zonder resultaat. “De renners weten zelf goed wat ze willen en hoe ze hun seizoen inplannen,” zei hij. Hoewel de Belgische ploeg dus enkele sterkhouders moest missen, blijft Pauwels realistisch en respectvol tegenover hun keuzes.