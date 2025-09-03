Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Hoewel het Belgische team op papier over sterke troeven beschikte, kozen drie sleutelrenners ervoor om het WK in Rwanda aan zich voorbij te laten gaan. Bondscoach Serge Pauwels licht toe hoe hij hen alsnog probeerde te motiveren.

De Belgische wielerploeg had met Tim Wellens, Wout van Aert en Maxim Van Gils een potentieel krachtig trio kunnen vormen om het op te nemen tegen favorieten zoals Tadej Pogacar. Toch besloten alle drie om niet af te reizen naar het wereldkampioenschap.Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische selectie, reageerde begripvol op hun keuze: “Het wringt niet,” gaf hij aan bij Sporza. “Je moet hun beslissing respecteren.”

Volgens Pauwels was het bij Wellens al vroeg in het seizoen duidelijk dat deelname aan het WK niet haalbaar zou zijn. “Bij Wellens was het in januari al duidelijk dat het een lastig seizoen zou worden,” verduidelijkte hij. De fysieke belasting en het verloop van zijn jaar maakten een extra inspanning richting Rwanda niet evident.

Lees ook... Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Poging tot overtuiging

Wout van Aert, een van de meest besproken afwezigen, liet het WK links liggen vanwege een druk koersprogramma. Pauwels erkende dat Van Aert zijn seizoen zorgvuldig had opgebouwd en dat de opeenvolging van wedstrijden hem tot deze beslissing bracht. “Wout van Aert heeft beslist om het WK te laten schieten door de opeenstapeling van de vele koersen,” aldus de bondscoach.

Toch deed Pauwels een poging om Van Aert op andere gedachten te brengen. In een berichtje wees hij de renner op een opvallende gelijkenis tussen het parcours in Rwanda en een memorabele klim uit de Tour de France. “Ik stuurde wel nog naar Wout dat de klim op de lokale ronde bijna een kopie is van die van de Montmartre na zijn zege in de Tour,” vertelde Pauwels.

Planning

Daarmee hoopte hij een emotionele snaar te raken, maar zonder resultaat. “De renners weten zelf goed wat ze willen en hoe ze hun seizoen inplannen,” zei hij. Hoewel de Belgische ploeg dus enkele sterkhouders moest missen, blijft Pauwels realistisch en respectvol tegenover hun keuzes.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg
Serge Pauwels
Wout Van Aert

Meer nieuws

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

12:00
José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

12:30
Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

08:30
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

11:00
Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

10:00
🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

09:00
Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

08:00
Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

07:00
Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

21:30
Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

20:30
Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

Nog nooit gezien! Renaat Schotte en José De Cauwer maken "historisch moment" mee

20:00
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

14:00
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

16:00
📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

19:00
📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

18:30
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

18:00
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

17:00
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

16:30
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

13:00
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

02/09
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

15:00
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

13:30
Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

02/09
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

02/09
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

02/09
📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

02/09
Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

02/09
"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

02/09
Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

02/09
UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

01/09
Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

02/09
Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

01/09
Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

01/09
"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

01/09
Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

01/09
Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

01/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Juan Ayuso Lotte Kopecky Wout Van Aert Walter Godefroot Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Thijs Zonneveld Jasper Philipsen Tadej Pogacar Quinten Hermans Eddy Merckx Klaas Lodewyck Louis Vervaeke Tiesj Benoot Gerben De Knegt Chris Froome

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved