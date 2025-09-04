🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

Tijdens de elfde etappe van de Vuelta in Bilbao werd de koers tijdelijk geneutraliseerd door pro-Palestijnse demonstraties. De UCI reageerde met een formeel statement waarin het de gebeurtenissen scherp veroordeelt en haar visie op sport en veiligheid uiteenzet.

De etappe in Bilbao werd opgeschrikt door een groep demonstranten die de wedstrijd probeerde te onderbreken. Amateurbeelden, hieronder te bekijken, tonen gespannen momenten waarin de organisatie zichtbaar moeite doet om de actievoerders op afstand te houden. De interventie leidde tot een neutralisatie van de koers, wat de veiligheid van renners en staf tijdelijk moest garanderen. Tom Pidcock zag zo een kans op ritwinst afgenomen worden.

De UCI reageerde met een krachtig statement in een bericht aan onze redactie. Daarin keuren zij de acties die tot de onderbreking leidden nadrukkelijk af. De organisatie benadrukt dat sportevenementen een verbindende rol spelen en niet mogen worden ingezet als middel tot sanctie of politieke druk. “Sport, en wielrennen in het bijzonder, moet mensen samenbrengen en mag nooit als strafmiddel worden gebruikt”, klinkt het.



Politieke neutraliteit en solidariteit met het peloton

In haar verklaring herhaalt de UCI het belang van politieke neutraliteit binnen sportorganisaties, zoals vastgelegd in de principes van het Olympisch Comité. Volgens de UCI overstijgen internationale sportwedstrijden politieke en maatschappelijke tegenstellingen en dienen zij als platform voor dialoog en eenheid.

Daarnaast spreekt de UCI haar steun uit aan de betrokken ploegen, renners en hun personeel. Israel-Premier Tech, de ploeg die geviseerd wordt, gaf al duidelijk aan niet te zwichten door de protesten. Zij doen gewoon verder in de Vuelta. De organisatie stelt dat zij hun beroep en passie moeten kunnen uitoefenen in omstandigheden die veiligheid en rust garanderen. Deze solidariteitsverklaring onderstreept het belang dat de UCI hecht aan het welzijn van alle deelnemers aan de Vuelta.

Veiligheid als prioriteit

De UCI erkent de inspanningen van de lokale autoriteiten en de wedstrijdorganisatie om de situatie onder controle te krijgen. Door snel in te grijpen kon verdere escalatie worden voorkomen. De beelden uit Bilbao illustreren hoe complex het is om sport en maatschappelijke actie in balans te houden, zeker wanneer de veiligheid van deelnemers in het gedrang komt.

Hoewel het recht op protest wordt erkend, stelt de UCI dat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid en het verloop van sportevenementen. De organisatie roept op tot respect voor de autonomie van sport en benadrukt dat acties zoals die in Bilbao contraproductief zijn voor het beoogde doel.