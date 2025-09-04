🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

Tijdens de elfde etappe van de Vuelta werd de koers drie kilometer voor de finish geneutraliseerd door protesten. Jonas Vingegaard, leider in het klassement, had een persoonlijke motivatie om te winnen. Ondanks het wegvallen van de ritzege, blikte hij terug op een sterke teamprestatie.

Team Visma Lease a Bike toonde zich dominant in een etappe die vooraf als belangrijk was aangestipt. Met zeven gecategoriseerde beklimmingen rond Bilbao lag het parcours Vingegaard goed. De ploeg controleerde het peloton en reageerde alert op aanvallen, waaronder die van Tom Pidcock op de slothelling. Vingegaard volgde en bereikte samen met Pidcock het punt waar de officiële tijden werden vastgelegd.

De neutralisatie betekende dat er geen ritwinnaar werd uitgeroepen. Vingegaard gaf aan dat hij graag had gewonnen, niet alleen om sportieve redenen, maar ook vanwege een persoonlijke aanleiding. “Ik wilde winnen voor mijn zoontje, die vandaag jarig is”, zei de Deen in een persmededeling van Visma Lease a Bike aan onze redactie. Hij benadrukte dat de ploeg er de hele dag hard voor had gewerkt en dat het jammer was dat die inspanning niet werd beloond.



Ook Tom Pidcock, die aanviel op de slotklim, vond het jammer wat er gebeurde. Ook hij zag mogelijkheden om de koers te winnen. Hoewel de situatie bij de finish onrust veroorzaakte, gaf Vingegaard aan zich niet onveilig te hebben gevoeld. Wel merkte hij dat er iets gaande was toen het peloton de aankomststrook voor het eerst passeerde.

Na het bericht over de neutralisatie was het volgens hem lastig om de focus te hervinden, maar hij besloot toch door te zetten: “Uiteindelijk hebben we als ploeg een bijzonder sterke prestatie geleverd. Dat is wat ik vooral zal onthouden van vandaag”, besloot Vingegaard.

CEO Richard Plugge betreurde de gang van zaken, maar erkende dat de veiligheid van de renners vooropstaat. Hij stelde dat protesteren een recht is, maar dat het nooit ten koste mag gaan van de veiligheid. “Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het kan nooit de bedoeling zijn om anderen in gevaar te brengen.” Plugge riep op tot respect voor het werk van de ploeg en de inspanningen van de organisatie en politie.

Ondanks de vele protesten geeft Israel-Premier Tech niet toe. De ploeg zet ook vandaag de Vuelta verder. Ook de UCI kwam met een statement naar buiten, waarin ze duidelijk stellen dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben. De Vuelta verlaat nu Baskenland en volgens berichten uit Spanje zouden de protesten daardoor de komende dagen ophouden.