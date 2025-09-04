Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

De wielerploeg Israel-Premier Tech is recent het mikpunt geworden van ernstige bedreigingen en verbale agressie. Ploegleider Óscar Guerrero uitte zijn bezorgdheid in een interview met Onda Cero.

Tijdens een gesprek met de Spaanse radiozender Onda Cero bevestigde Óscar Guerrero dat zijn team te maken heeft gekregen met bedreigingen. Volgens hem gaat het niet enkel om kritiek, maar om expliciete doodsbedreigingen. De UCI veroordeelde de protesten al hevig.

“We zijn bang”, was Guerrero duidelijk. Hij benadrukte dat de situatie zwaar weegt op de renners en de staf, die naast hun sportieve inspanningen nu ook psychologische druk ervaren door de aanhoudende verbale aanvallen.

Werk

“Ik begrijp de protesten, maar ik vraag uitdrukkelijk om de renners niet aan te vallen,” aldus Guerrero. Hij wees erop dat de sporters zich in een kwetsbare positie bevinden en dat de huidige omstandigheden het voor hen bijzonder moeilijk maken om hun werk uit te voeren.

De ploegleider maakte duidelijk dat Israel-Premier Tech als sportorganisatie geen directe betrokkenheid heeft bij geopolitieke ontwikkelingen. “Dit is een sportploeg. Mensen halen dingen door elkaar,” stelde hij.

Guerrero erkende dat hij een persoonlijke mening heeft over de situatie in Gaza, maar benadrukte dat dit losstaat van de missie van de wielerformatie. Hoewel hij aangaf dat het wellicht niet het juiste moment is om zijn standpunt te delen, liet Guerrero doorschemeren dat hij, net als anderen binnen het team, bezorgd is over de gebeurtenissen in Gaza. “Ik ben niet blij met wat ik zie,” zei hij.

Geen protesten meer

Guerrero sprak de hoop uit dat de protesten en spanningen rond de ploeg zullen afnemen. Hij verwees naar de etappe in Bilbao, waar de sfeer bijzonder gespannen was. “We wisten op voorhand dat het in Bilbao wel eens heel heet kon worden,” gaf hij aan. “Hopelijk zal het vanaf nu allemaal wat rustiger verlopen.”

Al lijkt dat niet het geval te zijn. Op sociale media wordt al opgeroepen om volgende week opnieuw te protesteren in de ritten van de Vuelta. Kijken of het zover komt. Al zouden ze bij de Vuelta zelf liever hebben dat Israel-Premier Tech uit de ronde stapt, al is dat voor de ploeg geen optie.