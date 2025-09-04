Hoe moet het nu verder met Israel-Premier Tech en de Vuelta? Johan Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

De Vuelta wordt overschaduwd door politieke spanningen rond Israel-Premier Tech. In de wielerpodcast The Move uit Johan Bruyneel zijn zorgen over de situatie en de rol van de UCI. Zijn analyse is kritisch en zonder omwegen.

Johan Bruyneel stelt dat de internationale wielerunie geen actie zal ondernemen in het conflict rond Israel-Premier Tech. “De UCI zal niets doen,” zegt hij, verwijzend naar eerdere precedenten waarbij renners uit Rusland verplicht werden om onder neutrale vlag te rijden.

Juridische stappen

Volgens Bruyneel zou een gelijkaardige maatregel tegenover Israel leiden tot juridische stappen. “Als ze dat bij Israel proberen, worden ze gegarandeerd aangeklaagd,” aldus de voormalige ploegleider.

Zijn kritiek op de UCI is niet nieuw. Bruyneel heeft zich vaker sceptisch uitgelaten over het functioneren van de bond. In deze kwestie ziet hij opnieuw een gebrek aan daadkracht. Volgens Bruyneel heeft de etappe van en naar Bilbao de situatie verder doen escaleren. Hij stelt dat de pro-Palestinabeweging hierdoor een groter podium heeft gekregen.

“Ze hebben nu een platform gevonden dat toegankelijk is voor demonstranten,” merkt hij op. Zelfs als Israel-Premier Tech zich zou terugtrekken, verwacht hij geen verandering. “Het zou niets uitmaken. De protesten gaan gewoon door.”

Forfait

De eigenaar van Israel-Premier Tech niet van plan om zijn ploeg uit de wedstrijd te halen. “Dit is niet een gevecht dat de UCI wil aangaan,” voegt hij toe. Nochtans zou de organisatie van de Vuelta maar al te graag hebben dat de ploeg uit de rittenkoers stapt.

Met de overgang naar het bergachtige deel van de Vuelta ziet Bruyneel een mogelijk voordeel. “Op die plekken kun je demonstranten beter herkennen en identificeren,” stelt hij. In stedelijke gebieden is dat volgens hem veel moeilijker door de massa.

Toch blijft hij bezorgd over de veiligheid. “De Vuelta zal extra moeten inzetten op politiecapaciteit,” zegt hij. Bruyneel hoopt dat de organisatie erin slaagt om incidenten te voorkomen, zeker nu de spanningen oplopen.