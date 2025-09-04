Hoe zit het nu met transfer van Olav Kooij? Renner geeft zelf een stand van zaken

Olav Kooij blijft voorlopig een vaste waarde binnen Visma Lease a Bike, ondanks het naderende einde van zijn contract. Zijn toekomst is onderwerp van speculatie, maar de renner zelf houdt de focus op het huidige seizoen.

Tijdens de Tour of Britain toonde Kooij zich opnieuw een betrouwbare ploeggenoot. Na twee persoonlijke ritzeges nam hij de rol van lead-out op zich voor Matthew Brennan, die de overwinning verzilverde. “Het was vooraf gepland en het kwam perfect uit,” verklaarde Kooij na afloop aan Sporza.

Geen contractverlenging

Het contract van de Nederlander loopt eind dit seizoen af. Een verlenging zal er niet komen, het is dus afwachten wat zijn volgende bestemming wordt. Veel wil Kooij momenteel nog niet vertellen over zijn nieuwe werkgever. “Dat zal niet al te lang meer duren,” gaf hij aan, zonder verdere details te onthullen.



Zijn prioriteit ligt bij een degelijke afsluiting van het huidige seizoen: “Eerst dit seizoen nog op een goede manier afsluiten en dan uitkijken naar de toekomst.” In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat Decathlon-CMA CGM zijn volgende werkgever wordt.

Loyaal

Kooij bevestigt dit niet, maar zijn terughoudendheid voedt de geruchten over een nakend vertrek. Op uitsluitsel blijft het dan ook nog altijd wachten, maar het is opvallend hoe professioneel de sprinter blijft werken voor zijn huidige team.

Zijn uitspraken en gedrag illustreren een renner die, ondanks onzekerheid over zijn toekomst, het belang van het team vooropstelt. De komende weken zullen wellicht meer duidelijkheid brengen over zijn volgende stap, maar voorlopig blijft hij een voorbeeldige ploegmaat.