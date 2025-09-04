Hoe zit het nu met transfer van Olav Kooij? Renner geeft zelf een stand van zaken

Hoe zit het nu met transfer van Olav Kooij? Renner geeft zelf een stand van zaken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Olav Kooij blijft voorlopig een vaste waarde binnen Visma Lease a Bike, ondanks het naderende einde van zijn contract. Zijn toekomst is onderwerp van speculatie, maar de renner zelf houdt de focus op het huidige seizoen.

Tijdens de Tour of Britain toonde Kooij zich opnieuw een betrouwbare ploeggenoot. Na twee persoonlijke ritzeges nam hij de rol van lead-out op zich voor Matthew Brennan, die de overwinning verzilverde. “Het was vooraf gepland en het kwam perfect uit,” verklaarde Kooij na afloop aan Sporza.

Geen contractverlenging

Het contract van de Nederlander loopt eind dit seizoen af. Een verlenging zal er niet komen, het is dus afwachten wat zijn volgende bestemming wordt. Veel wil Kooij momenteel nog niet vertellen over zijn nieuwe werkgever. “Dat zal niet al te lang meer duren,” gaf hij aan, zonder verdere details te onthullen.

Lees ook... Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

Zijn prioriteit ligt bij een degelijke afsluiting van het huidige seizoen: “Eerst dit seizoen nog op een goede manier afsluiten en dan uitkijken naar de toekomst.” In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat Decathlon-CMA CGM zijn volgende werkgever wordt.

Loyaal

Kooij bevestigt dit niet, maar zijn terughoudendheid voedt de geruchten over een nakend vertrek. Op uitsluitsel blijft het dan ook nog altijd wachten, maar het is opvallend hoe professioneel de sprinter blijft werken voor zijn huidige team.

Zijn uitspraken en gedrag illustreren een renner die, ondanks onzekerheid over zijn toekomst, het belang van het team vooropstelt. De komende weken zullen wellicht meer duidelijkheid brengen over zijn volgende stap, maar voorlopig blijft hij een voorbeeldige ploegmaat.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tour of Britain
Olav Kooij

Meer nieuws

Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen

Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen

20:30
Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

11:00
Is dit de grote verrassing in de selectie van Serge Pauwels voor het WK? "Een van de eersten"

Is dit de grote verrassing in de selectie van Serge Pauwels voor het WK? "Een van de eersten"

21:30
📷 Vingegaard is snor kwijt: het was van moeten en raad eens van wie

📷 Vingegaard is snor kwijt: het was van moeten en raad eens van wie

19:00
"Nooit bod gedaan": Sep Vanmarcke legt uit waarom hij zelf nooit bij Soudal Quick-Step reed

"Nooit bod gedaan": Sep Vanmarcke legt uit waarom hij zelf nooit bij Soudal Quick-Step reed

18:30
Florian Vermeersch zet vinkje bij op zijn bucketlist

Florian Vermeersch zet vinkje bij op zijn bucketlist

18:00
Na weken in coma te liggen: Baroncini blikt terug op verschrikkelijk ongeval in Ronde van Polen

Na weken in coma te liggen: Baroncini blikt terug op verschrikkelijk ongeval in Ronde van Polen

17:00
Ruben Van Gucht kan er helemaal niet bij: twee doden en het leven gaat gewoon verder

Ruben Van Gucht kan er helemaal niet bij: twee doden en het leven gaat gewoon verder

16:30
Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

13:00
Meer details over begrafenis van Walter Godefroot: ook rouwregister geopend

Meer details over begrafenis van Walter Godefroot: ook rouwregister geopend

16:00
Hoe moet het nu verder met Israel-Premier Tech en de Vuelta? Johan Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Hoe moet het nu verder met Israel-Premier Tech en de Vuelta? Johan Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

15:00
Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

14:00
Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

13:30
Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

12:30
Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

12:00
🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

10:00
"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

09:00
🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

08:30
📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

08:00
🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

07:30
Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

07:00
Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

03/09
Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

03/09
Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

03/09
Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

03/09
Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

03/09
Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch Naast de fiets

Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch

03/09
Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

03/09
De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

03/09
Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

03/09
Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

03/09
Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

03/09
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

03/09
Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

03/09
Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

03/09
Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

03/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jose De Cauwer Serge Pauwels Wout Van Aert Olav Kooij Thomas Pidcock Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Lotte Kopecky Mathieu Van Der Poel Philippe Gilbert Jarno Widar Jasper Philipsen Dylan Van Baarle Klaas Lodewyck Ine Beyen Filippo Baroncini Louis Vervaeke Walter Godefroot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved