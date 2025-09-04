Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

Na de tweede etappe van de Tour of Britain uitte Ilan Van Wilder kritiek op het rijgedrag binnen het peloton. Zijn uitspraken illustreren de frustratie over de toenemende risico's in de slotfase van wedstrijden.

De tweede rit van de Tour of Britain werd ontsierd door meerdere valpartijen in de laatste drie kilometer. Hoewel deze geen invloed hadden op het klassement, veroorzaakten ze wel beroering onder de renners. Ilan Van Wilder reageerde geprikkeld. “Renners die hun remmen niet gebruiken en dan ondersteboven liggen,” stelde hij in een interview bij Sporza, verwijzend naar het roekeloze gedrag van sommige deelnemers.

Niet gevallen

Samen met ploeggenoot Remco Evenepoel bevond Van Wilder zich achter de valpartijen. Hij gaf aan dat hij zich weinig zorgen maakte. “Zo lang we er zelf niet bij liggen kan het mij weinig schelen,” aldus Van Wilder.

De valpartijen vonden plaats nadat Van Wilder en Evenepoel zich bewust niet in de debatten moeiden. “In de laatste drie kilometer hebben we ons dan laten uitzakken en vielen ze voor ons,” gaf Van Wilder aan. Hij benadrukte dat er geen tijdverlies was, wat de impact op het klassement neutraliseerde.

Evolutie

Van Wilder trok een bredere conclusie over de huidige koerscultuur. “Het is zoals altijd: de remmen niet gebruiken en dan ondersteboven liggen met een paar gasten,” merkte hij op. Volgens hem is dit typerend voor de manier waarop er tegenwoordig gekoerst wordt. “Dat is wreed, maar zo is het wielrennen de laatste tijd.”

Zijn uitspraken wijzen op een groeiende bezorgdheid over veiligheid en discipline binnen het peloton. Van Wilders analyse biedt een kritische blik op de evolutie van het profwielrennen en roept vragen op over de verantwoordelijkheid van renners en ploegen in het waarborgen van veiligheid. Maar blijkbaar denkt niet iedereen daar zo over.