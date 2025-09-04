Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de tweede etappe van de Tour of Britain uitte Ilan Van Wilder kritiek op het rijgedrag binnen het peloton. Zijn uitspraken illustreren de frustratie over de toenemende risico's in de slotfase van wedstrijden.

De tweede rit van de Tour of Britain werd ontsierd door meerdere valpartijen in de laatste drie kilometer. Hoewel deze geen invloed hadden op het klassement, veroorzaakten ze wel beroering onder de renners. Ilan Van Wilder reageerde geprikkeld. “Renners die hun remmen niet gebruiken en dan ondersteboven liggen,” stelde hij in een interview bij Sporza, verwijzend naar het roekeloze gedrag van sommige deelnemers.

Niet gevallen

Samen met ploeggenoot Remco Evenepoel bevond Van Wilder zich achter de valpartijen. Hij gaf aan dat hij zich weinig zorgen maakte. “Zo lang we er zelf niet bij liggen kan het mij weinig schelen,” aldus Van Wilder.

De valpartijen vonden plaats nadat Van Wilder en Evenepoel zich bewust niet in de debatten moeiden. “In de laatste drie kilometer hebben we ons dan laten uitzakken en vielen ze voor ons,” gaf Van Wilder aan. Hij benadrukte dat er geen tijdverlies was, wat de impact op het klassement neutraliseerde.

Evolutie

Van Wilder trok een bredere conclusie over de huidige koerscultuur. “Het is zoals altijd: de remmen niet gebruiken en dan ondersteboven liggen met een paar gasten,” merkte hij op. Volgens hem is dit typerend voor de manier waarop er tegenwoordig gekoerst wordt. “Dat is wreed, maar zo is het wielrennen de laatste tijd.”

Zijn uitspraken wijzen op een groeiende bezorgdheid over veiligheid en discipline binnen het peloton. Van Wilders analyse biedt een kritische blik op de evolutie van het profwielrennen en roept vragen op over de verantwoordelijkheid van renners en ploegen in het waarborgen van veiligheid. Maar blijkbaar denkt niet iedereen daar zo over.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tour of Britain
Ilan Van Wilder

Meer nieuws

Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

14:00
Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

11:00
Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

13:30
Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

12:30
Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

12:00
🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

10:00
"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

09:00
🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

08:30
📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

08:00
🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

07:30
Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

07:00
Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

Evenepoel moest jonge ploegmaat bij Soudal Quick-Step ergens op wijzen en wordt herinnerd aan gevaren van peloton

18:30
Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

21:30
Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

20:30
Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

Philippe Gilbert doet stevige voorspelling die Remco Evenepoel heel graag zal horen

20:00
Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Palestina-demonstranten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

17:39
Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch Naast de fiets

Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch

19:00
Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

Man aan de basis van één van zwaarste blessures Van Aert legt schuld deels elders: "Wout maakte nog de grap"

17:00
De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

16:30
Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

Ex-renner zet de puntjes op de i: "Dat vind ik een etappe waar Mathieu van der Poel kan winnen"

15:30
Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

Enkele dagen na gelukwensen De Cauwer is het voorbij: Belgische renner van Alpecin-Deceuninck staakt de strijd in Vuelta

14:30
Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

03/09
Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

Ex-Tourwinnaar zag Remco Evenepoel nog veel liever een andere keuze maken: "Het had geweldig geweest"

03/09
Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

Dylan van Baarle komt terug op fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike

03/09
Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

03/09
José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

José De Cauwer heeft duidelijke mening over forfait van Lotte Kopecky voor WK in Rwanda

03/09
Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

Widar wereldkampioen na sterke Ronde van Toekomst? Bondscoach ziet een gemiste kans

03/09
Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

Visma Lease a Bike niet te spreken over eerste etappe in Tour of Britain

03/09
Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

Vrouw van Chris Froome geeft details vrij over verwondingen die hij opliep bij zware valpartij

03/09
🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

🎥 Straffe beelden! Louis Vervaeke heeft duidelijke boodschap voor demonstranten in Vuelta

03/09
Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

Cian Uijtdebroeks naar het WK: José De Cauwer zegt wat hij daar kan betekenen

03/09
Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

Zo probeerde de bondscoach Wout van Aert toch nog te overtuigen om deel te nemen aan het WK

03/09
Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

03/09
Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

Opnieuw stopt een renner vroegtijdig met koersen en daar heeft hij een goede reden voor

02/09
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

02/09
Klare taal over de magische transformatie van De Lie

Klare taal over de magische transformatie van De Lie

02/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Serge Pauwels Lotte Kopecky Wout Van Aert Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Thomas Pidcock Olav Kooij Patrick Lefevere Juan Ayuso Philippe Gilbert Jasper Philipsen Walter Godefroot Dylan Van Baarle Klaas Lodewyck Louis Vervaeke Chris Froome Tadej Pogacar Geraint Thomas Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved