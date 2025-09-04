Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

Lotte Kopecky zal haar wereldtitel niet verdedigen op het WK in Rwanda. Analiste Ine Beyen begrijpt haar beslissing en plaatst die in een bredere context. Haar afzegging is volgens Beyen kenmerkend voor Kopecky's eigenzinnige aanpak.

Volgens Ine Beyen heeft Kopecky bewust gekozen om niet deel te nemen aan het WK, ondanks haar status als titelverdedigster. “Ze geeft als uittredend kampioene niet toe aan de ‘morele verplichting’ om te gaan, maar kiest vol voor zichzelf,” stelt Beyen in Het Nieuwsblad.

Onze landgenote zou hebben aangevoeld dat haar fysieke paraatheid onvoldoende was, zeker na een zwaar seizoen met tegenvallende prestaties in de Giro en de Tour. Beyen noemt de beslissing “volledig Lotte”, verwijzend naar haar reputatie als iemand die haar eigen koers vaart. “Ze neemt haar eigen beslissingen, soms een beetje tegendraads,” aldus de analiste. De bondscoach zou haar niet hebben proberen te overtuigen, wat volgens Beyen terecht is. “Wie heeft iets te zeggen aan Lotte Kopecky, een atlete die het al zo lang zonder eigen trainer doet?”

Impact van een zwaar seizoen

Het seizoen van Kopecky kende hoogtepunten, zoals winst in de Ronde van Vlaanderen, maar ook veel druk en teleurstellingen. Beyen wijst op de mentale belasting die gepaard ging met nieuwe methodes, waaronder samenwerking met een diëtiste. “Ze vertelde hoe zwaar dat mentaal woog, ook omdat het blijkbaar weinig resultaat opleverde,” merkt Beyen op.

Daarnaast veranderde Kopecky haar seizoensindeling, met meer trainingsstages en minder koersdagen. Volgens Beyen heeft dat haar mogelijk parten gespeeld: “Terwijl ze die prikkels wel nodig heeft.” De eenzaamheid op stage, waar ze zelfs haar hond meenam, toont volgens Beyen hoe zwaar de afzondering op haar weegt.

Communicatie

Beyen toont begrip voor Kopecky’s keuze om niet te starten als ze zich niet volledig fit voelt. “Ze had kunnen zeggen: ik rijd het WK zoals ik de Tour heb gereden, grotendeels in functie van de ploegmaats,” stelt ze. Maar gezien Kopecky’s status wordt haar prestatie altijd afgemeten aan eerdere successen. Bovendien speelt de locatie een rol. “Bij een WK in België of Nederland kan je zeggen: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’, maar hier spreek je over een lange vliegreis.”

Toch plaatst Beyen een kanttekening bij de communicatie rond het forfait. “Als het echt zo is dat de andere Belgische rensters via de pers moesten vernemen dat ze past voor het WK, vind ik dat wel wat ongepast,” zegt ze. Of de verantwoordelijkheid bij Kopecky of de bond ligt, laat ze in het midden, maar ze vindt dat de ploeg vooraf geïnformeerd had moeten worden.

Ine Beyen
Lotte Kopecky

