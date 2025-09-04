Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen

Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen
Foto: © photonews

Toon Aerts hoopt zijn loopbaan voort te zetten bij Lotto, dat binnenkort fuseert met Intermarché-Wanty. Zijn ambities op de weg en in het veldrijden maken deel uit van een bredere toekomstvisie die hij graag binnen deze structuur wil realiseren.

Toon Aerts, 31 jaar, neemt op dit moment deel aan de Tour of Britain in het shirt van Lotto. Hij benadrukt dat hij nog doelen heeft op de weg: “Misschien geen volledig wegseizoen, maar ik hoop wel het voorjaar te doen en eventueel een grote ronde”, klinkt het bij Sporza.

Deze ambities zijn ontstaan dankzij de samenwerking tussen zijn veldritploeg Deschacht-Hens en Lotto, waardoor hij de kans kreeg om zich ook op de weg te tonen. Hoewel hij zich niet volledig wil losmaken van het veldrijden, geeft Aerts aan dat hij openstaat voor een verschuiving in focus.

“Het zou mooi zijn om volgend jaar de weg nog meer te ontdekken,” stelt hij. Dat impliceert een kortere crosswinter, maar hij blijft loyaal aan zijn veldritcontract. “Ik moet hen iets teruggeven voor de kans die ze mij hebben geschonken.”

Onzekerheid binnen fusieploeg

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty werpt vragen op over de plaats van Aerts binnen de nieuwe structuur. “Ik ben nog niet zeker. Dat wordt afwachten,” zegt hij. De gesprekken zijn nog niet op gang gekomen, en Aerts beseft dat hij niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. “Ik ben momenteel geen prioriteit om gesprekken mee te voeren, denk ik.”

Toch blijft hij hoopvol. “Ik heb wel positieve feedback gekregen en ik heb het gevoel dat het in orde komt,” klinkt het. Hij wil voortbouwen op de ervaringen van deze zomer. “Ik hoop dat ik alles waar ik van heb kunnen proeven kan blijven doen.”

De onzekerheid weegt echter, zeker omdat er maar weinig opties overblijven mocht het niks worden bij de nieuwe fusieploeg. “De laatste dagen speelt het wel mee. Je hoort dat andere ploegen vol zitten. Je bent pas zeker als het op papier staat”, besluit onze landgenoot.

