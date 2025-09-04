Meer details over begrafenis van Walter Godefroot: ook rouwregister geopend

De uitvaart van voormalig wielerkampioen Walter Godefroot vindt zaterdag plaats in De Pinte. De stad Gent heeft een rouwregister geopend om het publiek de kans te geven afscheid te nemen van een icoon uit de Belgische wielersport.

De plechtigheid voor Walter Godefroot, die deze week overleed, zal plaatsvinden op zaterdag om 10.30 uur in de aula van Domein Begonia, gelegen aan de Pintestraat 29. De locatie werd gekozen vanwege de nabijheid tot Drongen, waar Godefroot jarenlang woonde. De stad Gent heeft daarnaast een rouwregister geopend in het stadhuis, zodat inwoners hun medeleven kunnen betuigen.

Naast het fysieke register is er ook een digitale variant beschikbaar. Hiermee wordt het voor een breder publiek mogelijk om hun respect te tonen, ongeacht hun locatie. De stad Gent benadrukt dat Godefroot een belangrijke figuur was voor de regio en dat zijn overlijden diepe indruk maakt op de gemeenschap.

Een indrukwekkend palmares

Walter Godefroot begon zijn professionele carrière in 1965 bij Wiel’s-Groene Leeuw. In datzelfde jaar werd hij Belgisch kampioen, waarbij hij onder meer Eddy Merckx en Arthur Decabooter achter zich liet. Deze overwinning leverde een iconische podiumfoto op, met een zichtbaar teleurgestelde Merckx.

In 1967 versloeg Godefroot Merckx opnieuw, ditmaal in Luik-Bastenaken-Luik. Dat jaar was bijzonder succesvol: hij won onder andere de Waalse Pijl, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en zijn eerste rit in de Tour de France. In totaal behaalde hij tien etappezeges in de Ronde van Frankrijk.

Zijn erelijst omvat ook tweemaal winst in de Ronde van Vlaanderen (1968 en 1978), Parijs-Roubaix (1969) en Bordeaux-Parijs (1969 en 1976). In de Vuelta boekte hij twee ritoverwinningen. Godefroot werd tweemaal Belgisch kampioen, in 1965 en 1972.

De uitvaartplechtigheid en het rouwregister bieden fans en collega’s de gelegenheid om afscheid te nemen van een renner die decennialang het wielrennen mee vormgaf. Zijn nalatenschap blijft voortleven in de herinnering van de sportwereld. Ook Patrick Lefevere reageerde al op het overleden van zijn collega.