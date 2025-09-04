"Nooit bod gedaan": Sep Vanmarcke legt uit waarom hij zelf nooit bij Soudal Quick-Step reed

Hoewel Sep Vanmarcke jarenlang actief was in het professionele wielerpeloton, reed hij nooit voor Soudal Quick-Step. In een interview met WielerFlits licht hij toe waarom een samenwerking met de ploeg van Patrick Lefevere er nooit van kwam.

Vanmarcke erkent dat hij zich altijd heeft kunnen vinden in het profiel van Soudal Quick-Step. “Ik denk eigenlijk ook dat ik daar had gepast,” stelt hij in het interview. Toch bleef een overstap uit. Volgens hem lag de oorzaak bij het ontbreken van een formeel voorstel.

“Ik heb nooit een concreet aanbod gehad als renner,” verduidelijkt hij. Ondanks gesprekken tussen zijn manager en Patrick Lefevere, kwam het niet tot een overeenkomst. Vanmarcke vermoedt dat het verschil in visie, vooral op financieel vlak, doorslaggevend was. “Andere ploegen wilden op dat moment meer geld aan mij uitgeven dan Patrick,” aldus Vanmarcke.



Wolfpack

Van buitenaf had Vanmarcke altijd veel respect voor de interne dynamiek bij Soudal Quick-Step. “Je zag als concurrent ook altijd hoe ze met elkaar omgaan,” zegt hij. De ploeg staat bekend om haar hechte groepsgevoel en stabiele personeelsbestand. “Het personeel gaat ook bijna nooit weg bij de ploeg,” merkt hij op. Zelfs renners die de ploeg verlaten, blijven volgens Vanmarcke vaak verbonden met de organisatie. “Dat zijn dingen die aantonen dat je in de ploeg een sterke connectie kunt creëren.”

Ploegleider

Hoewel Vanmarcke nooit voor de ploeg reed, sluit hij niet uit dat hij onder Lefevere meer successen had kunnen boeken. “Veel mensen zeggen me dat ik onder de vleugels van Patrick Lefevere meer had gewonnen,” geeft hij toe.

Dat hij nu als ploegleider aan de slag gaat bij Quick-Step maakt het misschien allemaal een beetje goed. Hij spreekt de hoop uit dat hij op die manier kan bijdragen aan het succes van de ploeg. “Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om de ploeg terug te laten groeien,” besluit Vanmarcke.