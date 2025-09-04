Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

Sep Vanmarcke keert terug in het peloton, zij het niet als renner maar als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Daarmee laat hij een mogelijke toekomst als commentator achter zich, ondanks eerdere ambities om José De Cauwer op te volgen.

Na zijn gedwongen afscheid als profrenner in 2023, veroorzaakt door hartproblemen, bleef Vanmarcke nog een jaar actief bij Israel-Premier Tech als ploegleider. Toch leverde hij dat contract eind 2024 in, omdat hij zich mentaal nog te veel topsporter voelde.

“Ik moest ruimte nemen om alles een plaats te geven,” verklaart hij bij WielerFlits. In die periode vond hij een nieuwe uitdaging bij Sporza en Eurosport, waar hij als analist en commentator aan de slag ging. “Ik genoot ervan om mensen van uitleg te voorzien,” aldus Vanmarcke.

Gemis

Hoewel hij zich comfortabel voelde in zijn mediarol, bleef het sportieve aspect trekken. “Het was mijn eerste seizoen zonder ploeg, en eerlijk gezegd miste ik dat,” geeft hij toe. Toch was dat gemis aanvankelijk geen reden om actief op zoek te gaan naar een nieuwe functie binnen een team.

De terugkeer naar het peloton kwam onverwacht. In juli ontmoette Vanmarcke Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, die hem polste voor een rol als ploegleider. “Toen we voor het eerst samenzaten, dacht ik: dit komt misschien een paar jaar te vroeg,” blikt hij terug. De kans om José De Cauwer op te volgen als vaste commentator lag immers binnen handbereik.

Toch speelde ook timing een rol. “Je weet dat je geen vijf jaar meer moet wachten als je wil terugkeren in het peloton,” stelt Vanmarcke. Het aanbod van Soudal Quick-Step was concreet en afwijzen betekende mogelijk dat de kans niet snel opnieuw zou komen. “Soms moet je durven springen,” vat hij samen.

Aantrekkingskracht van het teamleven

Wat hem uiteindelijk over de streep trok, was het gemis aan het groepsgevoel en de gezamenlijke strijd om resultaten. “Samen ergens naartoe werken en strijden voor overwinningen op het hoogste niveau, dat is iets waar ik altijd enorm van heb genoten,” zegt hij.

Vanmarcke benadrukt dat hij zijn tijd bij Sporza waardeerde en zijn toekomst daar serieus overwoog. “Ik vond het wel prima zo, en ik zag mijn toekomst ook echt in die rol,” geeft hij toe. Toch bleek de roep van het peloton uiteindelijk doorslaggevend.

Einde

Of zijn rol als commentator nu volledig tot het verleden behoort, laat Vanmarcke in het midden. “Een familielid vroeg me nog: ‘Weet je dan nu wél zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt?’ Maar dat weet je natuurlijk nooit,” zegt hij met een lach. Wel benadrukt hij dat hij gemotiveerd is en dat Jurgen Foré veel vertrouwen toont.

Hoewel hij het werk bij Sporza graag deed, beseft Vanmarcke dat keuzes soms definitief zijn. “Misschien zie je me af en toe nog eens terug in die rol, maar veel zal dat niet meer zijn,” besluit hij heel erg duidelijk.