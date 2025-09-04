Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

Philippe Gilbert heeft een aantal uitspraken gedaan over Wout van Aert. Als die realiteit worden, zouden de veldritfans komende winter wel eens heel gelukkig kunnen zijn.

Van Aert gaat niet naar het WK en zal zijn seizoen vroeger dan andere jaren afsluiten. Is dat dan met het idee om wat meer veldritten te rijden? In het vorige crossseizoen stond hij amper zes keer aan de start. "Misschien zit dat in zijn achterhoofd", laat Gilbert bij het RTL sports-programma Dans le Peloton blijken dat hij geloof hecht aan die theorie.

Het spreekt misschien ook aan om weer wat vaker een enveloppe met startgeld toegestoken te krijgen. "Dat weet ik niet zo. Wout van Aert is al één van de best betaalde renners met een contract dat hem meerdere miljoenen euro's per jaar laat verdienen." Gilbert gelooft hoe dan ook dus niet dat geld de drijfveer van Van Aert is.



Van Aert haalt plezier uit het veldrijden

"Ik denk dat vooral de goesting en het plezier meespeelt om aan veldrijden te doen. Ik was afgelopen winter in Maasmechelen. Ik heb daar het enthousiasme rond Wout van Aert in het veld ervaren. Hij is echt vooruit gestuwd door het Belgische publiek. Ik denk dat hij daar veel plezier uit haalt en het helpt om zijn techniek te behouden."

Het laatste punt dat Gilbert aanhaalt, is niet onbelangrijk. "Hij is technisch uitstekend. Dat hebben we gezien in de Tour de France, met die afdaling over kasseien op weg naar de Champs-Élysées. Hij nam de lijnen uitstekend. Hij deed ons wat schrik krijgen, maar hij beheerst dat en ik denk dat het veldrijden hem daarbij helpt."

Helpt techniek uit de cross Van Aert op de weg?

Dat onderhouden kan ook gunstig zijn met het oog op de grote doelen van Wout op de weg. "Hij weet dat hij dat nodig heeft in de voorjaarsklassiekers. Het is zijn doel om de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen."