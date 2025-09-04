Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

De aanwezigheid van Israel-Premier Tech in de Ronde van Spanje leidt tot grote zorgen bij de organisatie. Technisch directeur Kiko Garcia uitte zijn bezorgdheid publiekelijk, maar benadrukte dat uitsluiting juridisch niet haalbaar is.

Tijdens een interview met de Spaanse zender SER uitte Kiko Garcia zijn ongenoegen over de deelname van Israel-Premier Tech aan de Vuelta. Volgens hem draagt het team niet bij aan een veilige koersomgeving.

“Ze moeten beseffen dat ze het er voor ons niet veiliger op maken,” stelde Garcia, verwijzend naar de gespannen situatie rond de ploeg. De organisatie maakt zich zorgen over de algemene veiligheid van renners, staf en publiek.

Garcia benadrukte dat deze bezorgdheid niet uit de lucht komt vallen. “We maken ons op dit moment al zorgen over ieders veiligheid,” voegde hij eraan toe. De context waarin het Israëlische team opereert, roept vragen op over de risico’s die hun aanwezigheid met zich meebrengt.

Juridische beperkingen

Ondanks de uitgesproken zorgen, is uitsluiting van het team niet aan de orde. Garcia verduidelijkte dat de reglementen van de internationale wielerunie bepalen dat elk team dat voldoet aan de voorwaarden, mag deelnemen. “In de regels staat dat elk team mag koersen,” verklaarde hij. Een eenzijdige uitsluiting zou volgens hem ernstige gevolgen kunnen hebben voor de positie van de Vuelta op de internationale wielerkalender.

De technisch directeur gaf aan dat de organisatie haar standpunt duidelijk heeft gemaakt aan Israel-Premier Tech. “Wij hebben hen laten weten hoe wij erin staan,” aldus Garcia. Hij riep het team op om zelf verantwoordelijkheid te nemen en een exit te overwegen.

Eigen beslissing

Garcia liet doorschemeren dat hij hoopt op een vrijwillige terugtrekking van het team. “Voor mij is er op dit moment maar één oplossing: dat het Israëlische team zelf beseft dat hun aanwezigheid hier het voor niemand makkelijker maakt,” zei hij. De beslissing ligt volgens hem bij de ploeg zelf, niet bij de organisatie.

Hij sloot af met een kritische gedachte. “We moeten ons afvragen of we de Vuelta in gevaar moeten blijven brengen of we één ploeg willen blijven beschermen.” Daarmee onderstreepte hij de delicate balans tussen sportieve neutraliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid en legt hij een enorme druk op Israel-Premier Tech om zelf op te stappen.