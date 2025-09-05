🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

Remco Evenepoel neemt momenteel deel aan de Tour of Britain met het oog op het opbouwen van wedstrijdritme richting het WK in Rwanda. Hoewel hij geen ambities had om te winnen, liet hij zich tijdens de tweede etappe nadrukkelijk gelden en uitte hij frustratie over de gang van zaken.

In de slotfase van de tweede rit van de Tour of Britain, die werd gewonnen door Olav Kooij, nam Evenepoel het initiatief om het peloton aan te voeren. Hij reed vijf kilometer op kop om de vroege vluchters terug te halen.

Frustratie

Op ongeveer 55 kilometer van de aankomst was zichtbaar dat Evenepoel zich ergerde. Hij keek herhaaldelijk geïrriteerd achterom en communiceerde via zijn oortje. De oorzaak van zijn frustratie bleef onduidelijk, maar de commentatoren gaven hun interpretatie.



“Even misbaar bij Evenepoel,” klonk het tijdens het wedstrijdcommentaar op Pickx Sports. De beelden kan je hieronder bekijken. “Verwacht hij dat z’n ploegmaats daar zitten of gaat het om de motoren die maar blijven komen en het peloton voorbij steken?”

“Ik denk dat hij vooral op zoek is naar z’n ploegmaten op dit moment. We zagen hem ook in de radio spreken vlak voor dat moment”, gaat het verder. Al zou de oorzaak ook elders kunnen liggen, want op dat moment passeerden er heel veel motoren. “Maar die motoren in Engeland, dat is ook wel een typisch fenomeen. Die hebben doorgaans minder ervaring in koers dan in België of Frankrijk.”

Reputatie

Evenepoels gedrag illustreert dat hij, ondanks zijn focus op voorbereiding, hoge eisen stelt aan de organisatie en samenwerking binnen het peloton. De Tour of Britain mag dan niet zijn hoofddoel zijn, onze landgenoot blijft een bepalende en invloedrijke figuur in elke koers waarin hij start.